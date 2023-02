Muchas personas han utilizado la expresión "Aceptamos pulpo como animal de compañía", cuyo origen es un spot televisivo de los noventa de un juego de mesa consistente tirar un dado icosaédrico. En cada cara tiene una letra del abecedario. Dependiendo de la letra que salga hay que escribir en un papel una palabra para cada una de las categorías: comida, lugar, animal de compañía, etc.

Hablando de pulpos y de animales de compañía, cuando iniciamos la lectura de El pecado original de Takopi es imposible no recordar Doraemon, el gato cósmico, fuente de inspiración para Takopi y su relación con la niña Shizuka, pero las similitudes no van más allá, ya que Takopi se encuentra con un entorno completamente hostil. Conviene advertir que, a pesar de las apariencias, El pecado original de Takopi no es un manga dirigido al público infantil.

El nombre de Takopi está formado por la palabra tako (que significa pulpo en japonés) y la coletilla pi, que suele usar la criatura para acabar cada frase. Efectivamente, se trata de un alien en forma de pulpo rosado, oriundo del planeta Happy, que llega a La Tierra con la misión de hacer feliz a la gente. Al aterrizar, se encuentra con una niña llamada Shizuka que le da pan al ver que Takopi tiene hambre. El alien decide que quiere hacerla sonreír y le ofrece herramientas de su planeta para que la niña se divierta.

La niña las rechaza porque no cree que esas herramientas consigan hacerla feliz. Takopi la espera en el parque todos los días intentando comprender el comportamiento humano. Takopi conocerá a Chappy, el perro de Shizuka. Irá a su casa, donde Shizuka siempre está sola con una madre ausente y un padre que las abandonó hace años. Él no es consciente de lo que hace cuando le presta una herramienta de lo más inocente. Para evitar que Shizuka incurra en ese acto, Takopi volverá atrás en el tiempo para entender por qué Shizuka se ha quitado la vida.

Con una apariencia mancillada por las magulladuras fruto del maltrato, Shizuka representa el dolor que niega el optimismo y la ingenuidad de Takopi. El encuentro de Takopi con Shizuka no ayuda a la felicidad de la niña, terminando en un drama que el pequeño extraterrestre no puede soportar.

Taizan5 narra una historia dura y cruel de dos niñas que son víctimas y verdugos por culpa de los adultos que deberían cuidar de ellas. Primero tenemos a Shizuka, una niña sin padre, con una madre que trabaja de chica de compañía y que no se preocupa por ella y la deja enteramente sola. La pequeña solamente tiene a Chappy, su perro, y gracias a eso aguanta el acoso escolar que sufre por culpa de Marina, la instigadora y la culpable de que su vida escolar sea un infierno, que a su vez, sufre maltrato doméstico por su madre, y repite el infierno que vive en su casa con Shizuka.

La historia titulada originalmente Takopi no Genzai se publicó entre diciembre de 2021 y marzo de 2022 en la Shōnen Jump+ de Shueisha. Ganó el Premio a la Excelencia en la 51ª edición de los Premios de la Asociación Japonesa de Dibujantes en 2022.

La serie superó los dos millones de visualizaciones diarias en la plataforma Shōnen Jump+. El primer volumen vendió 41.277 ejemplares en su primera semana, y el segundo volumen vendió 198.505 ejemplares en su primera semana. En mayo de 2022, el manga tenía más de un millón de ejemplares en circulación, incluidas las versiones digitales.

El bullying adolescente es una lacra social que no parece tener solución, provocando que muchos se suiciden o vivan con grandes traumas y necesiten ayuda profesional.

Taizan5 muestra el dolor a través de los ojos de Takopi que, al no ser de La Tierra, es incapaz de comprender lo que está pasando Shizuka, provocando que haga más mal que bien en sus intento de hacer feliz a su amiga. Sin embargo, el mensaje final es esperanzador: siempre hay alguien para ayudar.

El dibujo de Taizan5 es poco detallista, pero las expresiones tienen mucha fuerza. En momentos clave se marca unas dobles páginas muy trabajadas y primeros planos de Shizuka muy expresivos.

Taizan 5 es un mangaka que dio sus pasos en Shônen Jump en 2021 con one-shots como Kiss Shitai Otoko y Hero Complex. No fue hasta El pecado original de Takopi que dio el salto al estrellato.

La próxima semana: Hijos de la Alhambra (2002), de Paco Roca, una historia ambientada durante el Romanticismo español sobre una antigua leyenda mozárabe.