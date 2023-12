El vecindario de la Supracomunidad en Huelva atemorizado por el robo de tuberías de gas

Los vecinos del Parque Residencial San Sebastián de Huelva, más conocido como Supracomundiad, no pueden más. Han llamado a la Policía "más de una decena de veces en la última semana" y han puesto varias denuncias en comisaría pero "nadie hace nada".

Desde hace algunas semanas y de forma "casi diaria" les roban tuberías de cobre de la red de gas y tuberías de agua, que se encuentran instaladas en las fachadas exteriores y al aire libre, tal y como marca la normativa. Una ubicación que multiplica los robos especialmente a la caída de la tarde y durante la noche, "nos colocan nuevas y al rato ya han desaparecido", asegura María una de las vecinas damnificadas.

En total se han producido cinco robos en las Glorietas de Forjadores, Orfebres y Mineros que ya han sido puestos a disposición del conocimiento de las autoridades.

A pesar de que los técnicos les han asegurado que no hay peligro de explosión al tratarse de un gas menos pesado que el aire, los vecinos no duermen tranquilos. "Nos han explicado que no hay riesgo para las viviendas porque el gas se disuelve con el aire de la atmósfera pero es complicado conciliar el sueño sabiendo que te están robando", asegura Manuel Jesús, "¿Quién me dice a mi que mañana no robarán otro tipo de tubería o cables que sí puedan ser un problema"?.

"Necesitamos más vigilancia"

Para el presidente de la Asociación de Vecinos, José María Pérez Pulido, se trata de una situación que requiere medidas urgentes. "El barrio está alarmado porque aunque los bomberos dicen que no hay peligro, desde que cortan la tubería hasta que llegan los servicios de Emergencia y cortan el suministro se está emitiendo gas tóxico que podría entrar en las viviendas y provocar una concentración peligrosa".

El representante vecinal lamenta la dejadez de las instituciones locales para conocer la situación y tratar de buscar soluciones. "Del Ayuntamiento de Huelva no tenemos noticias. Tan solo he podido hablar con un concejal con el que tenía contacto pero no me ha dado ninguna solución al no ser de su concejalía", ha explicado. "Nadie se ha puesto en contacto con nosotros, y desde la Policía tampoco nos explican cómo van las investigaciones". Pulido vaticina que este problema, lejos de desaparecer, se hará cada vez más grande. "Necesitamos más vigilancia para el barrio".

El residencial afectado está compuesto actualmente por un total de ochenta y dos bloques de viviendas en torno a once glorietas en la que actualmente conviven 4.000 vecinos y vecinas. No es la primera vez que estos inquilinos denuncian inseguridad en sus soportales. "El barrio necesita más seguridad desde hace varios años", concluye su presidente.

Varias personas investigadas

La Policía Nacional ya se encuentra investigando los hechos y mantiene bajo vigilancia a varios sujetos que podrían estar detrás de estos actos vandálicos. Lamentablemente no son hechos aislados, la sustración de cobre se está volviendo un tipo de hurto muy al alza, en parte debido a los altos ingresos que se obtienen por la venta posterior de este material en el mercado negro, mucho más rentables y accesibles.

En general y además de en las tuberías, este tipo de metal se encuentra en una gran variedad de lugares, tales como cables eléctricos, equipos electrónicos, mecánicos, etc. Su transformación para venta es un proceso relativamente sencillo y basta con fundir el conducto de transporte de gas a alta temperatura y someterlo a un proceso de refinado para separarlo de otros materiales que pudiera contener.

Una vez concluido este tratamiento, el cobre obtiene un alto valor especialmente en el mercado de la chatarra, lo que retroalimenta su comercio ilegal. En función de aspectos como el peso o la pureza del metal obtenido, unos 0,5 kilogramos de cobre pueden variar entre 2,5 y 3 euros aproximadamente.