El turismo de cruceros no termina de calar entre los empresarios onubenses

Aumenta considerablemente el turismo de cruceros en Huelva pero éste no termina de calar entre los empresarios onubenses de los sectores hostelero y del comercio, que no apuestan por reforzar sus servicios ante la llegada de los cruceros al Puerto onubense, lo que queda de manifiesto fundamentalmente los domingos en la capital, días en los que los turistas se encuentran con todos los comercios y gran parte de bares y restaurantes de la ciudad cerrados.

El presidente del Consejo Empresarial de Turismo de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), Luis Arroyo, apuntó que Huelva todavía se está iniciando en el turismo de cruceros, "llevamos pocos años". Indicó que cuando las embarcaciones llegan entre semana "es un complemento a los clientes locales, el comercio lo agradece pero no tiene la percepción de que este turismo les puede complementar y hay que ir poco a poco trasladándoles a los comerciantes que este tipo de turismo es fundamental y ponernos al nivel de otras provincias españolas".

Las expectativas de hosteleros y comerciantes no se ven cumplidas

Arroyo manifestó que hay reuniones periódicas de coordinación de cruceros, organizadas por el Puerto de Huelva, a la que asisten los agentes implicados, a los que se les informa de los horarios de llegada y salida de la embarcación, el número de pasajeros y tripulación y las excursiones concertadas. El último crucero MS Koningsdam, de Holland América, que atracó el pasado domingo en el Muelle Sur, procedente de Lisboa, tenía 2.619 pasajeros y 999 tripulantes. Del total de pasajeros, 800 tenían excursiones contratadas a la provincia, y del resto, unos mil pudieron visitar Huelva. "Toda esa información se la pasamos a los socios del comercio y de Bareca y asociaciones relacionadas con el turismo, pero es el empresario el que decide si el domingo abre la persiana o no la abre, como federación no podemos obligar a nadie a abrir el comercio un domingo. Nuestra función es estar informados e informar a los socios de las características de cada crucero y que cada uno decida".

No obstante, Arroyo comentó que el pasado domingo deberían haber abierto más establecimientos, "pero cada uno es libre de ejercer su función como considere".

El director general de la Cámara de Comercio de Huelva, Arsenio Martínez, recordó que en 2016 se creó la marca Vivehuelva Cruises, "implicamos a los comerciantes y restauradores y la idea es que mantuvieran sus negocios abiertos los fines de semana", pero tras varias experiencias pudieron comprobar que "no sale todavía rentable mantener un comercio abierto, con lo que ello implica, con el gasto que están realizando los cruceristas. Es la pescadilla que se muerde la cola, hay que seguir trabajando, viendo como se rentabilizan estos cruceros", porque los comerciantes "abren para que la ciudad tenga vida y, sobre todo, para hacer negocio, pero si lo que tienen son pérdidas ese día, terminan no abriendo". Martínez comentó que los cruceristas que visitan Huelva "no hacen mucho gasto".

Apuntó que las encuestas de satisfacción que se les realiza a los cruceristas reflejan "que se van encantados, que Huelva es una ciudad muy cómoda y bonita, y no echan especialmente en falta las compras y la restauración, lo que quiere decir que no vienen con la intención de comprar e ir a bares". Incidió en que hay que trabajar tanto desde el ámbito del comerciante como en el enfoque de los cruceros, "que dejen riqueza en la ciudad, porque si no, no tiene sentido".

Destacó que Vivehuelva Cruises tuvo una buena acogida por parte de hosteleros y comerciantes, "pero ha ido decayendo esta implicación debido a que los resultados no han sido los esperados, en cuanto a beneficios con la llegada de cruceros".

El secretario general del Círculo Empresarial de Turismo de Huelva, Rafael Barba, que recordó que desde un principio se advirtió "que el destino no estaba preparado para ello", indicó que "el hándicap" está en que la mayoría de los cruceros vienen en domingo. No obstante, subrayó que hay establecimientos hosteleros abiertos en el centro de la ciudad, "con lo cual está más o menos cubierto, porque una parte importante de la oferta sigue operativa los domingos", pero los visitantes "no pueden disfrutar de otro tipo de servicios, que sí podrían hacerlo entre semana".

Barba manifestó que hay sectores vinculados al sector de la hostelería que tienen dificultades para abrir un domingo, "si esto se convierte en una tónica habitual en un problema de difícil solución", por lo que desde el Círculo Empresarial de Turismo abogan porque las escalas de los cruceros en Huelva sean distribuidas a lo largo de la semana, y el turista pueda apreciar todos los servicios que ofrece la ciudad.

El presidente de la Asociación Provincial de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Huelva (Bareca), Rafael Acevedo, aseguró que el sector de la hostelería "sí se implica, quiere que la ciudad esté viva". Acevedo, que resaltó que hay coordinación con el Puerto cuando hay cruceros, argumentó que el pasado domingo los establecimientos hosteleros del centro de la ciudad abrieron más tarde de lo normal porque el sábado tuvo lugar la procesión extraordinaria de Pasión, que congregó a numerosas personas en las calles y los locales permanecieron más tiempo abiertos el sábado, de ahí que el domingo retrasaran su apertura. No obstante, subrayó que lo normal un domingo es que abran a partir de las diez de la mañana.