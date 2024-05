El Gobierno se reafirma en reducir a 50 minutos el tiempo en tren entre Huelva y Sevilla

Mejorar de manera sustancial los tiempos de comunicación entre Huelva y Sevilla por vía férrea "es un objetivo prioritario" para el Gobierno de España. Así lo manifestó el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que destacó que "hay una inversión importante y sobre todo un compromiso. Se llamará Alta Velocidad o Velocidad Alta, se hará como se ha hecho, igualmente, la comunicación entre Málaga y Granada directa por esa Velocidad Alta, que no es Alta Velocidad, pero que está dando un resultado extraordinario y magnífico".

Incidió en que "se trata de bajar esos tiempos, que se reduzcan al máximo posible, como máximo a 50 minutos", a lo que añadió que "no se ha descartado que sea AVE, pero se está trabajando para que de una forma más inminente, lo antes posible, Huelva pueda tener ese ritmo de comunicación con Sevilla, que es absolutamente necesario para los niveles comerciales, turísticos y sociales en definitiva y vamos a seguir trabajando en esa línea".

Fernández recordó que "se ha anunciado por parte del Ministerio de Transportes una frecuencia más en la comunicación con Sevilla, lo que haría que fueran ya cuatro las secuencias existentes y a la misma vez supone una más con Madrid, duplicando, por tanto, la que existe hasta este momento, llevándola a la tarde, para hacer mucho más operativo ese medio de transporte de cara a la comunicación con Madrid y así vamos a seguir con Huelva, a nivel presupuestario y de inversiones tanto viarias, ferroviarias, portuarias, de todo tipo, vamos a seguir trabajando para que Huelva esté donde le corresponde".

Manifestó que desde 2018 que Pedro Sánchez llegó al Gobierno de España "no se ha dejado de sacar del cajón del olvido muchos proyectos de infraestructura que tienen que ver con Huelva y con el resto de Andalucía, proyectos que estaban absolutamente olvidados. Me resulta extraño, cuando no cínico en algunas ocasiones, que el Partido Popular en todas y en cada una de las provincias de Andalucía permanentemente se rasga las vestiduras y empiece a exigir al Gobierno de España prontitud, rapidez e inmediatez, ni siquiera dice que hagamos las infraestructuras porque sabe que las estamos haciendo, tramitando en todos los casos, después de siete años de pasividad absoluta en los que había una dejadez total en materia de seguridad y de infraestructuras".

Indicó que "al margen del trabajo que se viene haciendo de refuerzo con la Huelva-Zafra, permanentemente con una inversión muy grande, que se lleva hecha y la que sea necesaria, por supuesto, hay que mejorar algo que es fundamental y que yo comparto con los onubenses y que respeto que se reivindique permanentemente", pero "el PP no está legitimado para encabezar esas reivindicaciones porque no lo ha hecho cuando ha podido hacerlo".

El delegado del Gobierno en Andalucía estacó que "Huelva tiene una importancia fundamental y esencial para el Gobierno de España, hay una apuesta vinculada al desarrollo de Huelva, que tiene que ver con el hidrógeno verde, que sin duda es la actividad industrial del futuro, una apuesta por parte del Gobierno de España de que fuera el Puerto de Huelva, donde tuviera la opción de haber una de las principales productoras vinculadas con la generación de hidrógeno verde, que, sin duda, va a generar muchos puestos de trabajo, empresas auxiliares y atracción indirecta de otros desarrollo empresariales".

Aparte se refirió al Anillo Hídrico, "que estaba en una situación de absoluto riesgo, que podía llevar a una situación de colapso absoluto y que generara que el 75% del agua de consumo estuviera en riesgo, se está solventando con un macroproyecto, el desdoblamiento del Túnel de San Silvestre, una obra que sigue su curso, con las modificaciones que había que hacer ahora que es lo que se está terminando, con un compromiso, garantizada financieramente porque está adjudicada".

En materia de innovación "de poner a Huelva en primera línea, tenemos el proyecto CEUS, en Moguer, el espacio para ensayos con naves no tripuladas más importante que va a haber en toda Europa.