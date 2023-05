Los sanitarios temen que la agresividad aumente en verano en los centros de salud de Huelva

El contrato social entre el sanitario y el paciente está roto. Así lo exponen a este diario desde el Sindicato Médico de Huelva, cuyo vocal de Atención Primaria, Joaquín González, alerta de un "probable" aumento de la agresividad en los centros de salud durante los meses de verano, una percepción compartida también por Satse Huelva, CSIF, UGT y CCOO.

Los datos recogidos por este diario reflejan que entre enero y marzo de este año hasta 18 profesionales sanitarios de la Primaria de Huelva han sido agredidos. O lo que es lo mismo, cada cinco días un sanitario sufre un ataque, ya sea físico o verbal.

Para el responsable de Sanidad de CSIF, César Cercadillo, el aumento de las agresiones es consecuencia del "colapso" existente en la Atención Primaria, lo cual se traduce en "una mayor crispación social". De ahí que exija entre otras cuestiones, más plantilla, más personal de vigilancia, cambios normativos para combatir este tipo de conductas, mejor adaptación de los lugares de trabajo para que sean más seguros ante las agresiones, así como más campañas de sensibilización.

Del mismo modo, advierte de que el período estival "puede aumentar los ataques" sobre los profesionales, pues los municipios costeros aumentan considerablemente su población y, sin embargo, "se reducen los efectivos en los centros de salud por las vacaciones que no se cubren". Es decir, "mayor es la asfixia de la Primaria", resume.

En la misma línea se posiciona González, del Sindicato Médico. La Atención Primaria "se está desmantelando" y y el contrato social que había entre médico y paciente "se rompe". Todo ello está motivado, según el vocal, "por la falta de profesionales, lo que repercute en que los usuarios se enfaden más y reaccionen con comportamientos agresivos con el sanitario, que no tiene culpa de nada".

Ante ello reivindica vigilancia de seguridad durante 24 horas al menos en los centros de salud "más conflictivos" y recuerda que, "lamentablemente, hace no mucho se retiró la figura del vigilante permanente de los centros de salud de El Torrejón e Isla Cristina". Ahora los centros de salud, explica, funcionan por un sistema rotatorio, en el que el vigilante recorre los centros de salud de la capital durante el día, "algo que es preocupante porque si cuando está en Los Rosales pasa algo en El Torrejón, el tiempo que tarda en acudir desde que recibe la llamada es excesivo".

Ante ello, insiste en que la función del vigilante de seguridad "no es detener, no es aquel al que hay que activar ante una agresión", sino que es el personal capacitado y formado para "prevenir, disuadir y reconducir situaciones conflictivas que puedan derivar en agresiones físicas o verbales". Por ello, todos los sindicatos piden la presencia permanente del mismo. De hecho, conviene apuntar que en ocho de los 11 episodios de agresiones que se han producido entre enero y marzo en Huelva-Costa no había vigilancia.

El secretario general del Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Huelva, Juan José Rodríguez, considera que los últimos ataques "nos hacen pensar que los directivos del SAS, lejos de preocuparse por este creciente y detestable fenómeno, esperan que los trabajadores lo vayan normalizando como algo inevitable y consustancial a su desempeño diario". De hecho, asegura que le preocupa que, "si no se mejora la Primaria, incremente la frustración de la población, y haga salir los peores instintos de una parte de la ciudadanía".

