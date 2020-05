Los rocieros de Huelva celebrarán el triduo en su capilla

La Hermandad de Huelva que tenía previsto celebrar su triduo a final de abril lo va a tener a partir del día 14 y a puerta cerrada en su capilla.

Desde la hermandad se destaca que “dado el hecho de que no podamos celebrar la Romería del Rocío tal y como es habitual, no significa que no vayamos a celebrar la festividad litúrgica de Nuestra Madre del Rocío en Pentecostés”. Así celebrarán un solemne triduo en honor de Nuestra Señora del Rocío, “y para pedir por todos los afectados por esta trágica pandemia”.

Anuncia que tendrá lugar en su capilla y a puerta cerrada, los días 14, 15 y 16 de mayo, a las 21:00, el triduo, comenzando a las 20:35 con el rezo del santo rosario, y el día 17 de mayo, a las 13:00, solemne función principal.

La Hermandad de Huelva continúa con su campaña solidaria con 27.000 mascarillas repartidas y batas quirúrgicas confeccionadas para el hospital Juan Ramón Jiménez.

Además, gracias a las donaciones de diversos hermanos y a la importante aportación del Banco de Alimentos, cuentan en la hermandad con alrededor de 900 kilos de alimentos, que están siendo distribuidos entre la gente que lo necesita.

Hasta el momento, se han realizado entregas a 40 familias, y repartos por los asentamientos de personas sin hogar que hay en nuestra ciudad y sus alrededores.