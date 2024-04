El resurgir del gurumelo en Huelva: el producto estrella del Mercado del Carmen tras las lluvias

Es una de las joyas de la corona. El gurumelo es un producto cien por cien onubense que reina, de manera indiscutible, en las cocinas de Huelva cuando llega la primavera. Una de las setas con más recetas y formas de condimentar de nuestra provincia, por varios motivos: tiene una carne exquisita y apreciada; presenta un olor peculiar y tiene un sabor excelente. Por eso, estos días, se convierte en protagonista del Mercado del Carmen. Las lluvias y el calor han propiciado su "explosión" en el terreno este 2024. Algo bien distinto a lo que ocurrió el pasado año, cuando el producto, debido a la sequía, se volvió realmente escaso, obligando a los comerciantes a elevar su precio de cara al consumo.

Este año, las condiciones meteorológicas que nos han acompañado desde enero han hecho que el producto, tras haberse adelantado, esté emergiendo a borbotones. Un hecho que en Huelva celebran tanto clientes como empresarios. Ahora son más cuantiosos, tienen mejor calidad y, además, son más baratos.

Francisco Blandón Márquez, presidente del Mercado del Carmen, explica que estos días, especialmente, los gurumelos son el producto estrella. "Gracias a estas lluvias que hemos tenido, nos están llegando bastantes gurumelos, tras unos años duros, de escasez", dice. Esperan que dure "casi todo el mes de abril, según nuestras expectativas en relación al clima. Si no hace demasiado calor ni tenemos excesivo viento, los gurumelos seguirán brotando y estarán varias semanas más a la venta. El año pasado los estuvimos vendiendo durante muy pocos días y la calidad era cortita, siendo muy pequeños. Este 2024, en cambio, estamos teniendo gurumelos de una calidad increíble".

Desde 7 euros el kilo

Si la primavera pasada se vendieron alrededor de 200 kilos a la semana, en la actualidad los onubenses compran entre 700 y 800 kilos diarios en lugares como el Mercado del Carmen. Además, dependiendo del calibre y el estado del gurumelo, los precios van variando. Hay para todos los bolsillos. El más económico, "abierto y bueno" se coloca en torno a los 7 euros el kilo. El más caro es el más cerrado y de mayor dimensión, que se vende por unos 15 euros. "Este último, el más reclamado, va disminuyendo a medida que pasan los días e irá subiendo de precio poco a poco", asegura el presidente del Mercado.

Las recetas favoritas de los onubenses

Para degustar un buen gurumelo, dice la mayoría, basta con abrirlos y cocinarlos a la plancha con un "chorreoncito" de aceite de oliva virgen extra.

Aunque, tiene mil recetas y "está bueno hasta con el arroz con leche", dicen algunos en el mercado. Desde añadirlo a cualquier guiso, hasta acompañarlo con garbanzos y bacalao, en revueltos, en tortilla, con arroz... hay quienes hacen del gurumelo un ingrediente "fundamental e imprescindible" en la cocina, aprovechando estos días para adquirirlos al por mayor en los comercios y congelarlos, con objeto de disfrutarlos a lo largo de todo el año.

Su cocina es amplia y muy variada:

Arroces con gurumelos

El gurumelo casa con todo. No hay plato que no admita a la reina de las setas de Huelva y por supuesto el arroz no iba a ser menos. El arroz con gurumelos puede hacerse con diferentes tipos de carne, en paellas o con pollo. Arroz, gurumelos, tomate triturado y pimiento para el sofrito, vino blanco, sal y pimienta. El punto exacto de coción y buen apetito.

Plancha: cazoletas de gurumelos con aceite y sal

Es la forma más sencilla y básica, pero exquisita. No todos los gurumelos sirven. Deben tener un tamaño y una madurez en su punto para que mantengan la textura y el sabor. Con un chorreón de buen aceite y una pizca de sal. Si se quiere 'mejorar' siempre admite unos taquitos de jamón o unas gambas, por ejemplo.

Revueltos de gurumelos

Un clásico en estas fechas. Su elaboración es tan sencilla como exquisito el resultado. No tiene mucha ciencia, pero hay que saber darle su toque. Gurumelos en taquitos o loncheados y huevos. Se le pica un poco de ajo y a la sartén. Su variante hermana es la tortilla. Admite para darle un toque sublime unas virutas de jamón.

Croquetas de gurumelos

Se hace como una croqueta normal, con su bechamel y el procedimiento de las de carne o de pescado más comunes y en el momento de añadir el condimento para la elaboración de la bechamel se le añaden los taquitos de gurumelos perfectamente limpios. En el restaurante Montecruz de Aracena son auténticos especialistas en el gurumelo.

Potaje de garbanzos con gurumelos

Con habichuelas o garbanzos. Se echan en agua la noche antes las legumbres que vayamos a usar. Hacemos su sofrito con unos taquitos de chorizo, lo ponemos a cocer con agua y sal y a mitad de proceso se suman los gurumelos para que termine de cocinar todo junto. Para los amantes de la cuchara es una delicia.

Otros platos a destacar: