¿Quién restaura a Colón?

El Monumento a Colon vuelve a mostrar evidentes signos de deterioro, lo que hace saltar nuevamente la preocupación. Desde hace varias semanas se encuentra rodeado por unas vallas que ha instalado la División de Conservación del Puerto de Huelva ante la continua caída de trozos de los sillares que forman el coloso de la Punta del Sebo.

Se puede ver de manera evidente estos desprendimientos y los huecos que están dejando en determinadas zonas. Se aprecia cómo han quedado en algunos de ellos al descubierto las garras metálicas, que es el origen del problema que viene sufriendo esta piedra fosilizada de las canteras de Niebla. La oxidación del hierro aumenta el volumen interno que provoca que se estalle la piedra. Esto que ya se evidenció en anteriores restauraciones, como se pudo comprobar en los trabajos realizados. Es conveniente señalar para ver la gravedad de estos desprendimientos que fue la caída de un trozo de piedra del codo izquierdo de la figura de Colón la que provocó en los noventa la mayor de las alarmas y aconsejó de manera urgente su restauración.

En 2011 ya se denuncia la caída de trozos de piedra que continúa hoy

Ahora se ha detectado nuevos desplome de algunos trozos de esta piedra caliza, de diversos tamaños, lo que supone un problema para los visitantes, por lo que se protege con un perímetro acotado por las vallas metálicas instaladas por el Puerto de Huelva.

Lo más alarmante surge cuando podemos comprobar que hay huecos de piedras caídas que corresponde a los mismos que ya denunciamos en Huelva Información en la edición del 19 de septiembre de 2011. Se podía ver, además, importantes grietas en alunas figuras de los relieves, así como la suciedad en la zona de los codos, la cruz y la parte trasera del capote que le cubre. Esto evidencia que no se lleva a cabo las tareas de mantenimiento del monumento previstas tras la restauración de emergencia realizada en 1999 por Cultura y que aconsejaban la limpieza con biocidas para eliminar hongos y el tratamiento hidrorepelente, que en opinión de los técnicos debe hacerse cada cinco años para mantenerlo en buen estado. Lo que por los desprendimientos ocurridos parece que se ha seguido las pautas de tratamiento y conservación marcadas.

El Monumento a Colón ha sido restaurado en dos ocasiones, a primera de ellas en 1982, a iniciativa de la Real Sociedad Colombina Onubense que en 1975 detecta signos de ennegrecimiento de la piedra a causa de los humos de la zona industrial de la avenida Francisco Montenegro. Obras que realiza la Diputación de Huelva.

La alarma vuelve a saltar 15 años después, cuando a primeros de octubre de 1997 son requeridos los Bomberos por el desprendimiento de parte de la piedra del codo. Una restauración que fue asumida por Cultura en un proyecto en el que se cuenta con la participación económica del Puerto de Huelva y de la Fundación Cajasol. Las obras se acometen en 1999 y fueron consideradas de emergencia.

Dos décadas después se hace evidente la necesidad de un seguimiento en el mantenimiento del coloso, ya que está en una zona en la que los vientos son bastante corrosivos, por su componente salino, sin olvidar el ennegrecimiento sufrido por los humos de las fábricas.

En este tiempo se ha avanzado al menos en su protección, que aunque no se le da la categoría de Bien de Interés Cultural de carácter propio, lo difumina en su inclusión dentro del llamado Sitio Histórico de los Lugares Colombinos. Lo que no le excluye de poder ser declarado BIC, cuestión importante no definida aun es la propiedad del mismo, sin embargo queda claro que esta es del Estado a quien la Colombus Memorial lo ofrece al pueblo español en 1929.

Ahora se hace necesaria una intervención de mantenimiento para lo que la Autoridad Portuaria está realizando una evaluación de los daños y del costo de su reparación. Un informe que enviará al Ayuntamiento de Huelva y a Cultura. Queda pendiente quién pagará la intervención, pues aún está en el limbo la titularidad del monumento, aunque el regalo fue al Estado.