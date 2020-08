El proyecto Ceus no llegará a Huelva al menos hasta el año que viene

Sea como fuere, la desconfianza entre dos administraciones de distinto signo político (incluso con choques dentro del mismo partido ) que, al igual que hace diez años pero con protagonistas cambiados, buscan réditos distintos a la defensa del interés general, está en el verdadero origen de la no consecución de un proyecto que no traería sino beneficios a una economía que los necesita. Así lo han entendido los empresarios que de la mano de José Luis García-Palacios y de Daniel Toscano , buscan un acuerdo entre las distintas partes implicadas para salvar un proyecto que, de no mediar una acción decidida, corre el peligro de enterrarse. Como dijo el secretario general de CCOO en Huelva, Emilio Fernández : “ En el proyecto Ceus está en juego el prestigio de la provincia ”. Y por ahora va perdiendo.

Junta e INTA tratan de firmar el convenio en septiembre

En los primeros días del mes de septiembre, a la espera de resolver la polémica provincial sobre la limpieza de los terrenos y la descatalogación como Monte Público de Andalucía del lugar donde irá instalado el Ceus, se producirá un último intento de búsqueda de acuerdo entre la Junta y el Gobierno central. El consejero de Economía, Rogelio Velasco y el directos general del INTA, el general José María Salom, intentarán rubricar el Protocolo General de Actuación entre la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas para el impulso de un Centro de Investigación y ensayo de Sistemas Aéreos no Tripulados. Tal y como desveló Huelva Información, el mismo tiene fecha de septiembre y únicamente falta por completar la ciudad y el día concreto de su rúbrica. En el mismo, se recoge específicamente que no conlleva “ningún tipo de compromiso presupuestario adicional para las partes”, o dicho de otro modo, no hay dinero destinado al mismo. Sería la manera de evitar las reticencias del INTA a volver a fracasar, como ocurriera hace dos años, cuando se pensaba que el Ceus iba a ser una realidad inminente. Según ha podido conocer Huelva Información, el intento es un todo o nada, una última oportunidad para evitar el abandono temporal del proyecto, se salve o no la Declaración de Impacto Ambiental del mismo el próximo 9 de octubre. De no lograrse, una intervención directa de la ministra de Defensa, Margarita Robles, poco proclive a comprometer cantidad económica alguna al Ceus, conseguiría salvarlo. Aunque no compromete a nada, la firma del convenio es imprescindible para poder pasar a la siguiente fase.