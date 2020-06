FOE y Cámara de Comercio piden una reunión con la ministra de Defensa para acelerar el Ceus

El presidente de la Federación Onubense de Empresarios, José Luis García-Palacios y el de la Cámara de Comercio, Daniel Toscano, enviaron una carta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para mantener lo antes posible una reunión en la que se de el impulso definitivo al proyecto de instalar en la localidad de Moguer el Sistema de Vuelos no Tripulados, conocido como Ceus. La intención de ambos representantes empresariales es relanzar de una manera definitiva un proyecto que debe estar en marcha lo antes posible para vencer la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental el próximo mes de octubre.

Según reconoció José Luis García-Palacios a Huelva Información, se trata de “transmitir a la ministra de Defensa, la trascendencia del proyecto y lo importante que es no sólo para el sector empresarial de Huelva, sino también para Sevilla y Cádiz como lo han trasladado los empresarios de esas dos provincias cuando conocieron el proyecto y lo beneficioso que va a resultar para toda la comunidad autónoma de Andalucía y para España, por lo que es vital que se de un impulso al mismo de una manera inmediata”.

García-Palacios recordó como “para Huelva se trata de un proyecto estratégico de innovación tecnológica que además presenta el mejor sitio de todo el país para ubicarlo, así que consideramos que debe estar en Moguer”, eso es “lo que le queremos transmitir a la ministra de Defensa con total fimeza, por supuesto dentro de la máxima cordialidad y respeto, pero con absoluta contundencia, para que entienda que es necesario dar los pasos que quedan para que a este proyecto no se le de carpetazo; creo que en Huelva no se va a permitir que esta oportunidad se pierda, porque hay demasiadas cosas en juego”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Daniel Toscano, aseguró que “desde el INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial) se nos transmite que estamos en un momento crítico del proyecto y es necesario que entienda lo fundamental que es para toda la provincia de Huelva y la comunidad autónoma de Andalucía que no se pare en absoluto, que se pongan en marcha los aspecto que todavía quedan por cerrar y que se aceleren los trámites del mismo antes de octubre”.

A juicio de Toscano, es “fundamental que se firme cuanto antes el convenio de desarrollo del proyecto entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Defensa, que les fue enviado hace dos meses, por lo que no entendemos ese retraso, más aún cuando ambas entidades mostraron su total acuerdo con el mismo. Lo que queda es su ratificación y su firma. La pelota está en su tejado y lo que no vamos a permitir es que no se juegue”.

El presidente de la institución cameral onubense quiso recordar “la enorme importancia que puede tener para la economía de la provincia un proyecto de este tipo, el impulso fundamental que puede suponer al convertirse en un acicate para la modernización, por lo que es necesario la implicación de todas las administraciones que remen en la misma dirección para conseguirlo y que no se pierda”. En este sentido, Toscano recordó también la petición que lanzó “desde un primer momento a la Subdelegación del Gobierno en Huelva para que se implique en la defensa de este proyecto y se movilice, como representante del Ejecutivo central en Huelva, en su consecución. Volvemos a pedírselo”.