Los empresarios comprometen su apoyo al Ceus al alcalde de Moguer

El presidente de la Federación Onubense de Empresarios, José Luis García Palacios; el presidente de la Cámara de Comercio de Huelva, Daniel Toscano y el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, mantuvieron un encuentro en el salón de plenos del Consistorio moguerino, en el que los dos primeros mostraron al primer edil su apoyo incondicional al proyecto de instalación en el municipio de un Centro de Vuelos no Tripulados (Ceus).

No fue la primera reunión de los representantes empresariales de la mañana. Momentos antes de desplazarse a Moguer, habían mantenido un encuentro con el alcalde de la capital, Gabriel Cruz, en el que le expusieron también el apoyo al proyecto Ceus por parte de la ciudad, toda vez que ésta sería beneficiada por la instalación de la industria auxiliar en el Parque Empresarial dentro de los límites de su casco urbano, dada su proximidad a la localidad de Moguer.

El presidente de la FOE, José Luis García-Palacios, reconoció a Huelva Información que se trataba de “mostrar, como no puede ser de otra manera las iniciativas de cara a desbloquear la situación y mostrar sin ningún género de dudas que el objetivo es el mismo al cien por cien y es que el Ceus se pueda instalar en Huelva”. García-Palacios reconoció que “la situación que se vive en el país como consecuencia de la pandemia, es muy grave, eso no se le escapa a nadie, pero también lo es que se desprecie el desarrollo de Huelva por una inversión que es absolutamente irrisible. Con ésta se paliaría el déficit económico que arrastra la provincia de Huelva. No estamos pidiendo que se pongan encima de la mesa mil millones de euros como sucede con el AVE, sino una cantidad mucho menor para una infraestructura que es clave para Huelva y para Andalucía”.

El presidente de los empresarios recordó que el proyecto cumple diez años y calificó como “inadmisible que no se haga”. Para ello, “tendrán que poner todo de su parte, como lo estamos haciendo los empresarios y que salga adelante. Un primer paso, tal y como le hemos explicado al alcalde, es la limpieza de los terrenos en un intento de que la Declaración de Impacto Ambiental no caduque”.

García-Palacios expuso también el apoyo institucional, uno de cuyos siguientes pasos puede ser “que en el próximo pleno de la Diputación, se promueva una declaración de respaldo al proyecto Ceus. Puede ser una buena iniciativa porque lo que está en juego es el desarrollo económico de toda la provincia y debemos estar todos detrás de él”.

El alcalde de Moguer expuso a los representantes de los empresarios que “hemos instado a la Junta a que se pronuncie, porque tenemos la imperiosa necesidad de que se manifieste claramente sobre esta cuestión, y no entendemos que en dos años que lleva este equipo de gobierno ni en los anteriores desde 2013 se haya podido formalizar la descatalogación, pese a que somos conscientes de que el procedimiento está hecho y, según nos informan profesionales a los que hemos consultado, sólo queda el mero trámite de excluir los terrenos del catálogo de montes públicos”.

Cuéllar manifestó que “queremos que también la administración central, en este caso el INTA, la Dirección General así como el Ministerio, lleven a cabo su parte del convenio. Esto es, no sólo la adquisición de los terrenos, sino también la habilitación de la partida presupuestaria para el desarrollo de la primera fase del proyecto”.

“En resumidas cuentas”, concluía Cuéllar “Ayuntamiento de Moguer, Federación Onubense de Empresarios y Cámara de Comercio hemos hecho frente común para que esta gran iniciativa de progreso para Moguer y para Huelva no caiga. Y este proyecto no caerá si la Junta cumple por fin con sus obligaciones formales que aún no ha concluido, y si el Estado sigue apostando presupuestariamente por él.”