La Junta insiste en firmar con Defensa el protocolo para el Ceus

En un intento por desbloquear un proyecto que parece condenado al fracaso, el consejero de Economía de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, envió ayer una carta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la que le insiste en su intención de firmar el protocolo de actuación para desarrollar el proyecto de Vuelos no Tripulados (Ceus) en la localidad de Moguer. A pesar de que, como adelantó Huelva Información el pasado lunes, dicho documento no contiene partida económica alguna, la Junta trasladó su “total disponibilidad” para firmar con el Instituto Nacional de Técnica Aerospacial (INTA) el protocolo para el desarrollo del proyecto del Centro de Aviones no Tripulados (Ceus) que se ubicará en El Arenosillo, en Moguer.

En mensaje de audio el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, señaló que remitió en los últimos días una carta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la que además de ponerle en antecedentes sobre el proyecto y le manifiesta la “total colaboración” de la Junta para la firma de dicho convenio “de manera que el Ceus pueda hacer una realidad en Huelva en futuro próximo”.“Confío plenamente en la colaboración del Gobierno, y del Ministerio de Defensa, para llevar a cabo este proyecto que es estratégico para Huelva y el conjunto de Andalucía”, concluyó Velasco.

La intención del consejero es tratar de evitar que se llegue al próximo 9 de octubre, fecha en la que vence la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, con este todavía bloqueado por parte del Ministerio de Defensa, por lo que sería necesario comenzar toda la tramitación del proceso administrativo que se puede prolongar durante al menos dos años.

Por otro lado se está a la espera de que se produzca la adjudicación de las labores de limpieza de los terrenos donde irían ubicados por parte del Ayuntamiento de Moguer, que ya había acordado con el INTA la venta de los mismos, aunque su alcalde aseguró que de firmarse el protocolo de actuación entre las dos administraciones, procedería a su cesión de manera inmediata.

Las estimaciones apuntan a que el proyecto Ceus supondrá para Andalucía la creación de 250 empleos directos y 500 indirectos y la movilización inicial de unos 25 millones de inversión privada en la zona, algo que convertirá a Andalucía y a España en pionera en este tipo de centros de referencia en Europa.