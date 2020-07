El Ayuntamiento de Moguer exige a Junta y Gobierno que cumplan su parte en el Ceus

El alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, ha exigido esta mañana a las dos administraciones competentes en impulsar el proyecto del Centro de Aviones no Tripulados (Ceus), Junta de Andalucía y Ejecutivo central, que cumplan sus respectivas partes y lleguen a un acuerdo para impulsar una infraestructura de la que el Consistorio moguereño es "el primer interesado en que salga adelante".

En una comparecencia en el salón de plenos del Ayuntamiento, "para que no haya ningún tipo de connotación partidista", Cuéllar quiso dejar claro que "no he recibido ningún tipo de presión para dilatar procedimiento alguno" y ha recordado que "fue el propio equipo de Gobierno quien en el año 2013 inició los trámites para la consecución del proyecto Ceus". El alcalde de la localidad ha recordado que "en el mes de febrero pedimos a la Junta la descatalogación de los terrenos donde iría ubicado el proyecto y en el mes de marzo solicitamos al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) que nos remitiera el borrador del proyecto de obras. Hasta el momento, no hemos tenido respuesta de ninguno de ellos".

Para el alcalde, la firma del protocolo de colaboración entre Junta y Ministerio de Defensa es urgente para el impulso definitivo del proyecto, "pero que incluya una financiación específica; no se trata de los fondos Feder, sino de un compromiso presupuestario que determine una cantidad a satisfacer por la Junta que sería del 30% y por el Gobierno con el 70% restante. Es la única manera de determinar la apuesta clara por el proyecto".

Para ello, además de anunciar la presentación en el próximo pleno municipal de una moción en la que se incluya el llamamiento a las dos administraciones, ha querido "hacer un llamamiento a los responsables del Ministerio de Defensa y al presidente de la Junta de Andalucía para conseguir el desbloqueo de la actual situación en la que se encuentra el Ceus".