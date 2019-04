La previsión hotelera en Semana Santa no se cumple y desciende hasta un 20%

El tiempo es la principal razón por la que el turista no ha hecho las maletas en Semana Santa para venir hasta Huelva y se ha echado para atrás en el último momento. La ocupación hotelera de estos días se ha situado en torno a un 65-70% en la provincia donde la máxima afluencia se ha concentrado desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección. Así lo explica el secretario general del Círculo Empresarial de Turismo, Rafael Barba a Huelva Información.

Las previsiones para la Semana Santa apuntaban unos porcentajes de ocupación del 85 y 90%. Este descenso final no ha sido provocado específicamente por las cancelaciones de las reservas, sino por las reservas de última hora que se deberían haber realizado el lunes, martes y miércoles pasado para pernoctar en Huelva del jueves al domingo. Estas reservas representan un 20-25% de la ocupación y “no se han producido porque el tiempo no ha acompañado”, explica Barba.

Por otro lado, los primeros días de Semana Santa, desde el Domingo de Ramos a Miércoles Santo la ocupación ha alcanzado un 40% en los mejores casos. En total se han producido esta Semana Santa unas 89.000 pernoctaciones sobre unas 19.500 plazas disponibles. En el primer tramo de los días procesionales se contabilizaron aproximadamente unas 34.000 pernoctaciones y desde el Jueves Santo unas 55.000. La presencia de la Legión acompañando al Cristo de la Vera Cruz el Sábado de Pasión no ha tenido una incidencia especial en cuanto a la reserva hotelera pero sí “ha sido un revulsivo importante para un día que en principio era normal”, como ha sido estos últimos años atrás.

Esto ha tenido una incidencia directa para la hostelería que ha visto cómo un sábado normal ha aumentado sus ventas. Los días posteriores “han sido muy buenos pero evidentemente en el momento que el tema climatológico entra en juego, creo que hemos salido bastante perjudicados”. Que el Miércoles Santo lloviera en la capital e impidiese la salida de las cuatro cofradías afectó directamente a los distintos establecimientos de la capital ya que las ventas por la falta de clientela desciende bruscamente. A esto se suma que el Jueves Santo no llegó hacer bueno del todo (la Hermandad de Oración en el Huerto decidió no hacer la estación de penitencia), además que el buen tiempo de sol tampoco llegó el viernes ni el sábado. “Con los legionarios y en circunstancias normales la Semana Santa iba a estar en un perfil incluso superior al del año pasado al tener en cuenta el factor del Sábado de Pasión que antes no contaba”, explica Barba.

Todo esto influye en la capital pero con una especial incidencia también en la zona costera. El ya de por sí descenso en la ocupación hotelera y que no luciese el sol durante los días festivos fue un problema directo para los hosteleros de la costa. Cuenta Barba que algunos empresarios hablan de un descenso en las ventas de un 12-15% pero no son datos definitivos porque todavía no existe un balance oficial.

El perfil del turista que ha pisado la provincia durante estos días ha sido en su mayoría nacional y ha llegado hasta Huelva con la familia. Algo que ya es tradicional en estas fechas y que relega al turismo internacional en alguna operación puntual.

El Círculo Empresarial de Turismo ya tiene su perspectiva puesta en el puente de mayo, que tendrá lugar la próxima semana. Aunque todavía es pronto para tener unas previsiones de ocupación, los hoteleros esperan remendar de alguna manera esta caída en Semana Santa. Este puente tiene su importancia en Huelva debido a que recibe a muchos turistas que llegan desde Madrid donde el 1 y 2 de mayo (miércoles y jueves) es fiesta por lo que muchas personas alargan estos días y su descanso hasta el fin de semana.