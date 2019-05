No era el primero, ni el segundo, ni siquiera el tercero. Era el cuarto pregón que Eduardo Fernández Jurado hizo a la Hermandad de Emigrantes. Un pregón que se puede definir de emigrante a Emigrantes. De una persona que “sabe lo que es no venir al Rocío porque está fuera de Huelva”, explicó el pregonero a Huelva Información horas antes de subirse al escenario del Gran Teatro de Huelva. Y es que Eduardo Fernández Jurado estuvo casi nueve años sin poder venir a Huelva debido a sus estudios de Medicina en Valladolid. El pregón llevó las palabras, nunca mejor dicho, de un emigrante con el corazón en el Rocío a su Hermandad de Emigrantes.

El pregonero desarrolló durante su intervención los hechos que suceden y sucederán durante la romería. “Cómo hacemos la salida, cómo hacemos el camino, cómo nos preparamos” o qué vivencias tienen todos los hermanos y peregrinos durante esos días de fervor por la Blanca Paloma. Un camino de ida y de vuelta. Los que le escucharon y lo han vivido ya saben lo que va a ocurrir en las próximas semanas pero esta vez en voz de Eduardo Fernández Jurado, con la oratoria de la emoción que se subrayó en el recuerdo de lo vivido y de lo que va a sentir cuando el calendario marque el mes de junio. La diferencia de este pregón con los otros tres que ha hecho Eduardo Fernández Jurado es que en esta ocasión es presidente y “tengo una responsabilidad en el devenir diario de la hermandad y la perspectiva cambia” por lo que “aumenta la responsabilidad”.

Curiosamente Eduardo Fernández Jurado también es presidente de la Hermandad de Emigrantes aunque cuando aceptó ser pregonero todavía no ostentaba el cargo. Este pregón se suma a otros cinco que ya ha realizado para la Hermandad de Huelva. No queda ahí la cosa sino que con el de ayer, el presidente de Emigrantes ha dado 60 pregones del Rocío por toda la geografía del país. Eso sí, “cada vez que hago un pregón lo hago distinto”, apuntó Eduardo Fernández Jurado. Y ayer, pretendió que fuera “como el primero”, porque además “siempre me ha tocado pregonar a Emigrantes en momentos difíciles”.

Durante la mañana, horas antes del pregón, el presidente tenía “un run run por dentro de ganas de dar el pregón, de estar con la gente de Emigrantes, de ser capaz de decir el pregón con la misma ilusión que lo he escrito y desear que se emocionen y les guste lo que les voy a decir”.

Media hora antes de la celebración del pregón, los tamborileros aguardaban a las puertas del Gran Teatro. El Simpecado de la Hermandad de Emigrantes estuvo acompañado a su entrada también por el coro. Asimismo el pregón estuvo precedido por una presentación a cargo de Antonio Fernández Jurado. El acto en el Gran Teatro finalizó con una nueva intervención del coro y la Salve de Emigrantes. A continuación hubo una cena en homenaje al pregonero en el Salón de Chimeneas de la Casa Colón.