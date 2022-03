Los precios comienzan a subir en el Mercado del Carmen por la huelga de transportistas

En el octavo día de huelga de transportistas, el Mercado del Carmen de Huelva abre sus persianas como cada lunes, un día tradicionalmente flojo de afluencia de público porque no hay pescados ni mariscos. Los puestos abiertos son fundamentalmente los de frutas y verduras más los de carne, donde los detallistas que los regentan transmiten que han podido aprovisionarse de productos, aunque con más dificultades los que proceden de más lejos. La situación comienza a repercutir en los precios.

"Los precios han subido, sobre todo del pollo, que suele oscilar de 3 a 5 céntimos y ahora hay diferencias de casi un euro", es lo que explica José Antonio Romero, de Hermanos Romero. En su espacio ofrece todo tipo de carnes, alguna procedente de Mercamadrid. Además del Andévalo, también ofrecen a su clientela cordero de Zamora, "que ha tardado tres o cuatro días, hoy nos ha llegado el que pedimos para la semana pasada" y el pollo de corral lo traen de Galicia. Sus pedidos los realizan prácticamente a diario, según necesidad, aunque en este momento José Antonio admite que "no sabemos si nos llegarán".

Germán Cumbrera, del puesto de frutas Hermanos Cumbrera, califica la situación de "insostenible" y muestra su apoyo sin ambages a los convocantes de esta huelga. Habla de "un mal común" que afecta a todos y que en su caso tiene también la consecuencia del incremento de los precios. Pone como ejemplo el tomate, "el normal", que ha pasado de 1,70 a 4 euros el kilo. Los rosados, con origen en Portugal, "están ahora incluso más baratos que los otros".

En su caso "estamos abastecidos" aunque en este primer día de la semana ha adquirido poco género en los almacenes porque "el sábado pasado sobró casi de todo". No obstante, señala que "en Huelva tenemos estamos bien abastecidos con los almacenes que hay en la provincia". De fuera, Germán ofrece manzanas de Lérida y Francia y calabacines de Málaga. En adelante, este frutero augura "días más complicados" y para resolver la situación advierte que "o vamos todos con esto o ...".

En Salazones y Conservas Narváez llevan dos semanas sin recibir aceite de girasol mientras esperan también la llegada de chacina procedente de Badajoz. Con varios proveedores ya comenzaron los problemas de desabastecimiento a lo largo de una semana pasada "floja" en clientela. En este puesto, Raquel indica que en la actualidad la palabra incertidumbre es la que mejor define lo que sucede.

Pedro Nieto, del puesto de quesos y chacinas Nieto Varela, realiza sus pedidos con periodicidad semanal o quincenal. Lo explica mientras corta jamón para enviar a Huesca y que "llegarán en 48 o 72 horas en vez de en 24, como era habitual". En su caso, indica que sus precios no han variado, "el del jamón lleva cuatro años igual", añade, los que suben "son los de primera necesidad". En opinión de Pedro, "los transportistas tienen toda la razón, son los mismos que en la pandemia nos facilitaban el abastecimiento, pero no puede ser los impuestos que se pagan por el gasoil". El máximo retraso que ha sufrido hasta ahora "ha sido de tres días", porque recibe queso de Zamora, longaniza de Cataluña, jamón cocido de Madrid y otra serie de productos de Burgos.

"Tenemos de todo pero muchísimo más caro", apunta Juan del puesto de frutas y verduras Juan y Antonia, que agrega que "la semana pasada no cambió tanto el precio". Subidas que afectan "al tomate, la judía, el plátano y los pimientos finos y gordos". En la parte buena de la balanza, Juan dice que desde los almacenes donde él adquiere los productos le transmiten que "en Huelva de momento no faltará nada" y respecto a su clientela considera que la afluencia a su negocio "es igual". Una de cal, una de arena y la conclusión de este detallista es que "al final, el consumidor es el que paga el pato".

En el puesto de carne Hermanos Toledano tienen "de todo", entre ello pollo que traen de Sevilla y que a su vez procede de Orense, ternera de Ávila y cerdo de Murcia. Sus proveedores les llaman a eso del mediodía para lo que necesiten al día siguiente porque su compra es diaria aunque lamentan que a pesar de no tener problemas de abastecimiento "la gente viene menos porque tanto hablar de este conflicto, al final se asusta y piensa que no va a haber nada en el mercado".

Laly regenta un espacio de frutas y verduras y afirma que "hay de todo", no obstante admite que el conflicto "está afectando a los precios". Ella se aprovisiona en almacenes de la provincia, donde "ahora no falta de nada" y explica también que "para que suban los precios no hace falta que haya huelga porque hace un mes tuve los calabacines a 7,50 euros el kilo y ahora están a 2,80".