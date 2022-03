Arranca una semana de incertidumbre en la provincia de Huelva por la huelga de transportes

“Lo malo va a ser la semana que viene”, “de momento aguantamos, pero no tenemos mucho margen más”, “habrá que ver qué pasa a partir del lunes”... Pescaderías, carnicerías, tiendas de barrio, grandes superficies o talleres de automoción. No importa la dimensión del negocio o el sector al que se dedique, todos miran con incertidumbre la semana que hoy comienza. El efecto de la huelga de transportes empezará a sentirse con especial incidencia a partir de hoy si no se retoma el abastecimiento. Las existencias almacenadas se agotan. La mayor preocupación son los productos frescos que llegan de otras provincias ya dentro de la misma el autoabastecimiento puede capear las necesidades básicas.

Durante las jornadas previas, todos los afectados consultados por este diario redundaron en un mismo mensaje: las existencias en stock permitían salvar las primeras jornadas con menor actividad en el transporte sin apenas dificultades para el abastecimiento. No obstante, y a pesar del dispositivo especial de seguridad de la policía y la Guardia Civil para facilitar la actividad de los camioneros que no secundaron la huelga, la menor cantidad de transportistas tiene efectos claros en el volumen de tráfico circulante. Junto a ello, especialmente en el sector agroalimentario, las rutas internacionales se ven afectadas por la complejidad de atravesar toda la península evitando piquetes. Cada día el efecto es mayor.

El sector de los frutos rojos afronta con incertidumbre la semana. Ya en la anterior se produjeron algunos retrasos por los piquetes y los productores tuvieron que ralentizar la recogida. Pero son productos perecederos que no pueden esperar. O se recogen y comercializan en su tiempo o hay que tirarlos. Ayer operaron con relativa normalidad.

Las principales dificultades que se pueden encontrar los consumidores están en los productos frescos. Ya desde finales de la semana había problemas con algunas carnes como el pollo, que escaseaba en los mercados y provocó que algunos asaderos no pudieran dar el servicio habitual. También comenzará a sentirse ya hoy la inactividad en las lonjas por el amarre de la flota pesquera, lo que mermará la presencia de pescado fresco.

Los transportistas cumplieron ayer su séptima jornada de huelga y mantienen su presión con “marchas lentas” y “quedadas en las plazas de los pueblos” a la espera de ser recibidos por el Gobierno, algo que de momento no parece que vaya a suceder. En busca de una solución está prevista hoy una reunión para estudiar la situación del sector entre el Gobierno y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), un organismo en el que no está incluida la asociación minoritaria convocante de los paros, la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte por Carretera. Al encuentro, al que acudirán las ministras de Asuntos Económicos, Hacienda y Transportes, no está convocada la Plataforma, que dice no estar representada en el CNTC y que se siente “ninguneada” por el Gobierno. El CNTC reclama al Ejecutivo que adopte medidas económicas “inmediatas” para reducir el impacto del incremento del precio de los carburantes en el sector y que se garantice el derecho al trabajo de los transportistas que han decidido no secundar la protesta.