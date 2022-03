La flota pesquera de Huelva para por el alto coste del combustible

La flota pesquera de la provincia de Huelva está amarrada prácticamente en su totalidad por el elevado precio de los carburantes, si bien los problemas que esta semana están sufriendo sectores tan sensibles para la economía como el de los frutos rojos, entre otros, por la parada patronal decretada de forma unilateral por la minoritaria Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías, no han llegado a afectar por el momento al sector pesquero.

Así lo señalaron este jueves a Huelva Información tanto los presidentes de las Asociaciones de Armadores de Punta del Moral (Ayamonte) e Isla Cristina, Alonso Abreu y Francisco Faneca, respectivamente; como Mariano García, Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores y copresidente de Lonja isleña, la más importante de Andalucía en volumen de capturas y comercialización de pescado en fresco, quienes confirmaron que por el momento no han tenido problemas en cuanto a la distribución de mercancía.

No obstante, según Abreu, aunque los días previos al amarre total de la flota no había tenido problemas con la salida de la mercancía desde el puerto de Punta del Moral, ésta sí había sufrido algunas retenciones a la hora de entrar en los mercados centrales. No obstante, añadió, "con la flota amarrada desde este jueves, ahora no tenemos producto que transportar".

En la misma línea se pronunció el Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores isleña, quien precisó que entre el lunes y el miércoles había salido a faenar entre un 30 y un 40 por ciento de la flota del puerto de Isla Cristina, cuyas capturas fueron enviadas sin problema a los mercados de destino, para concluir afirmando que "desde este jueves ya no hay capturas que transportar porque la flota permanece amarrada en un cien por cien".

Por último, el presidente de los armadores isleños indicó que este amarre total por el alto precio de los carburantes se va a prolongar en principio hasta el lunes, día en que el sector pesquero de isla Cristina tiene previsto reunirse de nuevo por la tarde "para decidir qué hacer a partir de entonces".