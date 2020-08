El pequeño comercio de Huelva resiste aunque las ventas se hunden

La pandemia del coronavirus lleva realizando desde el mes de marzo embestidas no sólo a nivel sanitario sino también en el ámbito económico. El confinamiento, las medidas restrictivas, y la incertidumbre futura ha roto por completo los esquemas de todos los sectores económicos a la hora de que salgan las cuentas. Muchas son las empresas las que no han podido resistir a la Covid-19 y han tenido que tomar medidas como el cierre total, con los despidos que conlleva; o la inclusión en Erte de varios de sus trabajadores. Con el agua al cuello se encuentran muchos sectores y uno de ellos es el comercio.

El pequeño comercio de la provincia de Huelva aguanta sin cierres. Así lo confirma a Huelva Información el presidente de Huelva Comercio, Antonio Gemio. “El pequeño sigue en pie todavía. Todavía resiste”, aunque “es verdad que lo estamos pasando muy mal”. Tanto es así que según el presidente de los comerciantes onubense las ventas han caído “un 85% y quizá más” en un escenario que también está presente, como es el de las rebajas, pero “que no se han notado absolutamente para nada. La gente del textil, que en rebajas son los que vende más, están amargados. Incluso ha habido días con caja 0”. Es una “ruina”, dice tajante el presidente de Huelva Comercio.

“Las rebajas han sido desastrosas. Y es normal porque te imponen unas rebajas al mes de estar abiertos y con muchas restricciones y con mucha gente en el Erte, que no compra en rebajas”. Gemio recuerda que hay franquicias que han cerrado tiendas aunque “ha pasado en otras provincias”, por lo que no es un caso concreto de Huelva, explica Antonio Gemio.

A nivel del pequeño comercio, en la provincia de Huelva, hay 29.000 personas –entre empleados y autónomos– que viven de este segmento económico, de las que un 30% se encuentra actualmente en Erte. “Hay comercios, como se ha facilitado que el Erte esté hasta finales de septiembre, que han aprovechado la época de verano ya que en algunos sectores es mala de ventas”. El textil, los complementos y muebles son los segmentos comerciales en los que más abundan los Ertes, explica Gemio. Lo que es “fundamental” para el presidente de los comerciantes onubenses es que los Ertes se alarguen hasta final de año.

Un retroceso en las ventas de hasta el 85% es un duro golpe para el sector aunque “todo el pulso económico que tenga el pequeño comerciante va a aguantarlo porque lo único que sabemos hacer es estar en un comercio”. Y una de las señas de identidad que “tiene un comerciante, aparte del servicio que le da al cliente, es aguantar. Y si hay que trabajar, en vez de diez, doce o catorce horas, las que hagan falta para llevarte un sueldo mínimo para tu casa”.

Este descenso de ventas ha provocado que las “cuentas en casi todos los comercios no salen, estamos poniendo dinero de nuestro bolsillo”. Antonio Gemio muestra su orgullo por el sector en estos meses en los que las medidas de seguridad “las mantenemos a raya”. “El pequeño comerciante da seguridad en estos momentos. Estamos huyendo de las masificaciones de las personas y estrictamente mantener todas las normas de seguridad”.

Desde Huelva Comercio quieren mandar el mensaje de que “el centro no se muere”, y “no es que falta aparcamiento”, el “problema es que Huelva tiene una tasa alta de paro y ya está”. Ante los locales cerrados se está a la espera del Plan Estratégico para que los dueños mantengan limpios los interiores y decorar los escaparates con vinilos con motivos onubenses “para que no se vea abandonado y no de una mala imagen”, concluye Antonio Gemio.

A la espera de la resolución de ayudas

Los pequeños comerciantes están a la espera de las resoluciones de las ayudas de las Administraciones de estos meses atrás. La Junta de Andalucía empieza este mes de septiembre a los proyectos y solicitudes que se han enviado y decidirá quien coge o no la ayuda. Se han presentado más de 1.200 solicitudes, según explica el presidente de Huelva Comercio, Antonio Gemio. Por otro lado, las ayudas del Ayuntamiento también están a la espera de resolución, que serán 500 euros para unas 3.000 empresas de la capital onubense, es decir, una ayuda municipal de un 1,5 millones de euros.