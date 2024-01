Las noticias más destacadas de este lunes 15 de enero en Huelva

Esta jornada del lunes 15 de enero ha estado marcada en Huelva por la aprobación en Pleno de los Presupuestos de 2024 en el Ayuntamiento de la capital onubense, así como por la anulación por parte del TSJA del plan urbanístico del Cabezo Mondaca, en un inicio de semana en el que Almonte rechaza el reparto de dinero propuesto por varios municipios del entorno de Doñana.

En cuanto al tiempo, un tren de borrascas traerá lluvias a Huelva. Irene llegará en los próximos días. Punta Umbría preparará un informe a Costas para la reparación de la playa del Portil

El TSJA anula el plan urbanístico para el Cabezo Mondaca de Huelva

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado el proyecto de urbanización aprobado en 2021 por el Ayuntamiento de Huelva para el Cabezo Mondaca, incluido en la Zona Arqueológica de Huelva, además de Georrecurso y Lugar de Interés Geológico. El fallo judicial ha sido comunicado al colectivo Huelva Te Mira en el transcurso de un encuentro que mantuvo con representantes del Gobierno municipal, encabezados por su alcaldesa, Pilar Miranda. El Ayuntamiento acatará la sentencia al igual que con el Cabezo de La Joya

El alto tribunal, ha indicado Huelva Te Mira en un comunicado, estima, en este caso, el recurso presentado por un particular, estándose a la espera de que se resuelvan los dos presentados por este colectivo y Ecologistas en Acción y por Huelva Te Mira contra el mismo plan urbanístico, que se encuentran vistos para sentencia. Las dos asociaciones confían en que el TSJA estime también sus demandas con fundamentos similares a los de la sentencia, ya firme, que ha anulado el plan para el Cabezo La Joya, que alberga una necrópolis tartésica de relevancia internacional.

El Ayuntamiento de Huelva aprueba los Presupuestos de 2024 con la abstención de Vox

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva da el visto bueno al Presupuesto de 2024, el primero del actual equipo de gobierno, con los votos a favor del Grupo Municipal del PP y la abstención de Vox. El PSOE y Grupo Mixto votan en contra. Las cuentas municipales, aprobadas de manera inicial, ascienden a 196 millones, lo que supone un incremento de casi 10 millones con respecto a las del pasado ejercicio.

En la sesión plenaria se aprobaron cuatro de las cinco enmiendas presentadas por el Grupo Municipal Vox. La primera de ellas contempla el adecentamiento de los pasajes de El Carmen, un estudio de viabilidad de la conexión centro-Cabezo de la Esperanza y el convenio con Red Madre. La segunda incluye el cambio de nomenclatura de las partidas de igualdad y subvenciones a clubes por igualdad y familias y clubes y deportistas. La tercera de las enmiendas propone la creación de un punto de información y apoyo a los afectados contra la ocupación ilegal de viviendas, la creación de una escuela taurina, la colocación de un monolito (una réplica de un ídolo del Seminario) en un espacio señero de la capital onubense para simbolizar que Huelva es la ciudad más antigua de occidente y un proyecto de remodelación del Parque Alonso Sánchez, y la cuarta plantea un proyecto de remodelación del entorno de la plaza de toros y el adecentamiento del Parque Robinson. Fue rechazada la enmienda del Grupo Municipal Socialista.

Almonte rechaza el reparto de dinero propuesto por varios municipios del entorno de Doñana

El Ayuntamiento de Almonte ha hecho público su desacuerdo en el reparto de fondos propuesto por varios municipios del entorno de Doñana asegurando que "pone en riesgo la biodiversidad" del Parque Nacional.

El Consistorio almonteño explica en un comunicado que la propuesta del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de "dejar en manos de 14 ayuntamientos la distribución de una subvención de 70 millones de euros, destinadas a iniciativas y proyectos para el desarrollo sostenible de Doñana, está generando preocupación y descontento entre las comunidades locales. Desencadenando un reparto desigual y potencialmente perjudicial para la biodiversidad del Parque Nacional".

Punta Umbría entregará un informe a Costas para reparar la situación de la playa de El Portil

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, acompañado de técnicos municipales y de los concejales delegados de El Portil y Vías Públicas, Angustias Domínguez y Enrique Orta, respectivamente, ha girado esta mañana una vista a este núcleo urbano, para comprobar in situ los daños provocados en la playa por las mareas vivas de este fin de semana.

Todos los accesos a la playa sobre los que el Ayuntamiento actuó al inicio de la pasada temporada de verano están dañados y no se puede bajar a la playa por ninguno de ellos. Ante esta situación, el alcalde advierte del “riesgo de perder definitivamente la playa si la Dirección General de la Costa no actúa de inmediato”, ya que, en sus propias palabras, “estamos ante un nuevo capítulo de la inacción de la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a quien ya en julio interpusimos una reclamación, previa a la vía judicial, por los graves daños en las infraestructuras de la playa de El Portil, y de la que a día de hoy no hemos recibido ninguna respuesta”.

'Irene' llega a Huelva: Un tren de borrascas dejará lluvias, hasta 20 grados y aviso amarillo por vientos

Tras unos días marcados por el frío y las nevadas, un tren de borrascas de procedencia atlántica afectará esta semana a prácticamente todo el país, salvo el Mediterráneo, acompañado de un ascenso de las temperaturas con valores muy suaves. Las máximas estarán rondado los 20 grados en Huelva. La borrasca Irene llegará a la península los próximos días.

Por la noche, también se prevé un "notable aumento" de las mínimas con temperaturas por encima de los 0 grados en casi toda España, en Huelva estarán en torno a los 14 grados, ha avanzado Cayetano Torres, portavoz de Aemet, quien detalla que en general en esta semana los días serán más cálidos y húmedos de lo normal.

