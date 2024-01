Punta Umbría entregará un informe a Costas para reparar la situación de la playa de El Portil

Más información Las espectaculares imágenes de la playa de El Portil sin arena tras ser arrasada por el temporal

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, acompañado de técnicos municipales y de los concejales delegados de El Portil y Vías Públicas, Angustias Domínguez y Enrique Orta, respectivamente, ha girado esta mañana una vista a este núcleo urbano, para comprobar in situ los daños provocados en la playa por las mareas vivas de este fin de semana.

Todos los accesos a la playa sobre los que el Ayuntamiento actuó al inicio de la pasada temporada de verano están dañados y no se puede bajar a la playa por ninguno de ellos. Ante esta situación, el alcalde advierte del “riesgo de perder definitivamente la playa si la Dirección General de la Costa no actúa de inmediato”, ya que, en sus propias palabras, “estamos ante un nuevo capítulo de la inacción de la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a quien ya en julio interpusimos una reclamación, previa a la vía judicial, por los graves daños en las infraestructuras de la playa de El Portil, y de la que a día de hoy no hemos recibido ninguna respuesta”.

Tras comprobar in situ el estado de la playa, desde los Servicios Técnicos del Ayuntamiento se va a elaborar un informe que recoja los nuevos daños “para remitírselo a Costas y que actúen de inmediato”. También se va a acordonar las zonas de acceso a la playa “que entrañen especial peligro para la ciudadanía”, ha explicado.

En opinión del alcalde, “el Gobierno de España no puede mirar para otro lado mientras se pierde la playa”, a lo que añade que “esperar a que se derrumben las casas de primera línea de playa de El Portil no es la solución”.