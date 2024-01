El Ayuntamiento de Huelva aprueba los Presupuestos de 2024 con la abstención de Vox

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva da el visto bueno al Presupuesto de 2024, el primero del actual equipo de gobierno, con los votos a favor del Grupo Municipal del PP y la abstención de Vox. El PSOE y Grupo Mixto votan en contra. Las cuentas municipales, aprobadas de manera inicial, ascienden a 196 millones, lo que supone un incremento de casi 10 millones con respecto a las del pasado ejercicio.

En la sesión plenaria se aprobaron cuatro de las cinco enmiendas presentadas por el Grupo Municipal Vox. La primera de ellas contempla el adecentamiento de los pasajes de El Carmen, un estudio de viabilidad de la conexión centro-Cabezo de la Esperanza y el convenio con Red Madre. La segunda incluye el cambio de nomenclatura de las partidas de igualdad y subvenciones a clubes por igualdad y familias y clubes y deportistas. La tercera de las enmiendas propone la creación de un punto de información y apoyo a los afectados contra la ocupación ilegal de viviendas, la creación de una escuela taurina, la colocación de un monolito (una réplica de un ídolo del Seminario) en un espacio señero de la capital onubense para simbolizar que Huelva es la ciudad más antigua de occidente y un proyecto de remodelación del Parque Alonso Sánchez, y la cuarta plantea un proyecto de remodelación del entorno de la plaza de toros y el adecentamiento del Parque Robinson. Fue rechazada la enmienda del Grupo Municipal Socialista.

El Presupuesto de 2024 destina al área de Servicios Sociales: 19,4 millones, un 25% más que en el anterior ejercicio, a lo que se añade una partida extrapresupuestaria de más de 3 millones para el nuevo albergue; Turismo, Salud y Consumo: 8,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 22%; a Juventud y Deportes, 2,4 millones, se reduce 240.000 euros; a Seguridad Ciudadana, 2,93 millones; a Recursos Humanos y Modernización Digital, 2,83 millones; a Economía y Hacienda, 22,4 millones; a Capítulo 1 (coste de personal del Ayuntamiento), 64.084.243 euros, aumenta un 11% por el aumento de los costes sociales, así como el aumento de la plantilla municipal sobre todo en policías y bomberos, y a Infraestructuras y Servicios Públicos: 41,4 millones, lo que significa un incremento de tres millones.

La cuantía para el área de Cultura y Patrimonio es de 4,8 millones, sube un 5%; de Participación ciudadana, 306.416 euros, aumenta un 9%; de Urbanismo: 21,35 millones, y de Empleo y vivienda, 3,96 millones de euros. En cuanto a Presidencia y Relaciones Institucionales, se reduce el gasto innecesario alrededor de un 8%. Los gastos en protocolo bajan un 30%, el gasto del Gabinete de Prensa desciende un 75%, la publicidad institucional, un 15%, y las dietas y viajes bajan un 35%.

La sesión plenaria comenzó con la toma de posesión de Leonor Romero como concejal del Grupo Municipal Socialista, tras la renuncia de Inmaculada González.

El segundo teniente de alcalde y responsable del área de Economía y Hacienda, Francisco Muñoz, destacó que "cumplimos nuestra primera promesa, que los Presupuestos se iban a aprobar a finales de diciembre o principios de enero". Recalcó que son "los Presupuestos del esfuerzo, del trabajo y colaborativos". Indicó que todas las áreas del Ayuntamiento han colaborado en su elaboración, "son los presupuestos de los técnicos, que han aportado muchísimo", a lo que añadió que su aprobación es "el pistoletazo de salida para una nueva forma de gobernar".

Incidió en que "son los Presupuestos más sociales de la historia de Huelva, se apuesta por los servicios públicos y garantizan unos mejores servicios públicos, son unos presupuestos muy positivos para la ciudad de Huelva". Muñoz comentó que las enmiendas de Voz "son para hacer aportaciones a los Presupuestos" y lamentó que por parte de los grupos del PSOE y Mixto "no hay ninguna aportación, son críticas sin ánimo de construir o ayudar a la mejora de la ciudad". Sugirió a los socialistas que digan "qué hay que hacer y qué no hay que hacer porque el Presupuesto no es infinito", y aseguró que todas las obras que están incorporadas al Presupuesto "se van a ejecutar".

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Francisco Baluffo, apuntó que los Presupuestos "no dan respuesta a las necesidades de Huelva", y en materia de urbanismo, "no aportan nada nuevo y se le da la espalda a proyectos consensuados con los vecinos, que no se contemplan en las cuentas municipales. Se refirió a actuaciones como las peatonalizaciones de las calles Riotinto, Puebla de Guzmán y Rociana; la reurbanización de la Plaza Niña, del Pasaje García Xarmiento, de la barriada José Antonio y la calle Pedro Alonso Niño; la prolongación de la calle Natividad; los centros sociales de Marismas del Polvorín y Pescadería y las pistas deportivas de este último barrio.

La portavoz del Grupo Mixto, Mónica Rossi, señaló que con este Presupuesto "se mantiene ese agravio y situación de desigualdad". Criticó "el fomento del ladrillo como elemento de ingreso" frente a otras opciones, "ingresos desde esa justicia social". Considera que "falta una política clara de vivienda y juventud, la partida del Plan Local de igualdad se recorta, y se eliminan partidas como la del comité de expertos de los fosfoyesos o para los barrios", a lo que une la ausencia de partida para el PGOU.

María López, de Vox, recalcó que su grupo trabaja en la "línea constructiva, de ser útiles a Huelva" y explicó que las enmiendas presentadas son demandas trasladadas por los ciudadanos. Resaltó que los Presupuestos "son continuistas, la situación económica es la que es" y aconsejó al equipo de gobierno, "en años venideros, buscar nuevos ingresos" y que se sigan eliminando partidas no necesarias.