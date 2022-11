Las noticias más destacadas de este jueves 17 de noviembre en Huelva

La familia de la niña de 3 años de Huelva que ha denunciado montajes obscenos y acoso a través de las redes sociales centra la actualidad de este jueves 17 de noviembre en Huelva.

Los avances del Ayuntamiento en la demolición de las naves de Palma Cargo junto a la antigua estación; la oportunidad histórica para la industria onubense que supone la transición energétia; los planes de inversión presentados por la Diputación en el Condado y el área metropolitana o el premio al cantaor onubense Arcángel en La Palma del Condado, han sido otros de los titulares del día.

La familia de la niña de 3 años de Huelva acosada por redes alerta que “hay más casos”

La familia de la niña de 3 años de Huelva que ha denunciado montajes obscenos y acoso a través de las redes sociales denuncia que “hay más denuncias de otras familias que han sufrido lo mismo” por parte del presunto acosador. El padre de la pequeña ha señalado a Huelva Información que “sabemos que hay otras denuncias presentadas contra el mismo y también que hay quien no lo ha hecho por miedo”. En este sentido piden “a todo el que haya sido víctima” de un caso similar que “denuncie porque hay que hacer todo lo posible para situaciones como las que nos está tocando vivir a nuestra familia no se repitan”. Insiste además en que “también nos ha llegado de otros casos en los que no han denunciado por miedo”. En su caso, “¿Miedo? No le tengo miedo a nadie por defender a mi hija”.

El Ayuntamiento avanza en la demolición de las naves de Palma Cargo junto a la antigua estación

Tras los trabajos de retirada de basuras y saneamiento, limpieza y apuntalamiento de estructuras para garantizar la seguridad de la actuación que se llevaron a cabo a finales del verano, esta semana ha comenzado la demolición de los almacenes de Palma Cargo en las antiguas instalaciones ferroviarias, que se prolongarán durante un mes aproximadamente, para liberar la calle Ángel Muriel. A continuación, comenzarán las obras de la nueva ordenación para resolver definitivamente los problemas de accesibilidad peatonal y la mejora del tráfico rodado en la conexión del Casco Antiguo con Pescadería y el Ensanche Sur.

La Junta galardona al cantaor onubense Arcángel en La Palma del Condado por el fomento del flamenco

Los consejeros de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, y de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, han entregado en la Palma del Condado los VIII Premios Flamenco en el Aula, que reconocen las mejores iniciativas del profesorado para divulgar el arte ‘jondo’ en los centros docentes. Los galardones, que corresponden al curso académico 2021/2022, pretenden contribuir al conocimiento del flamenco entre los escolares e impulsar el desarrollo de materiales curriculares, recursos didácticos y buenas prácticas docentes.

Transición energética: Una oportunidad histórica para la industria onubense

La transición energética hacia métodos de producción más limpios y combustibles sostenibles es una realidad. No es el futuro, es el presente. La nueva revolución industrial está en marcha y en ella Huelva tiene todos los atributos para jugar un papel clave tanto en España como en Europa. El profesor Vicente J. Cortés, presidente cofundador de Inerco, primer spin-off de la Universidad de Sevilla, marcó ayer un perfecto retrato del contexto y el escenario al que se enfrenta la industria en el Foro Gerardo Rojas organizado por Huelva Información con el apoyo de Aiqbe.

La Diputación presenta sus planes de inversión en el Condado y el Área Metropolitana

Un total de 11 municipios del Condado y el Área Metropolitana recibirán 2,7 millones de euros de la Diputación Provincial de Huelva destinados a fomentar la inversión durante 2023. En este sentido, la Casa de la Cultura de Niebla ha acogido hoy un encuentro en el que la presidenta del Ente Provincial, María Eugenia Limón, ha dado a conocer los planes previstos a los alcaldes y alcaldesas de dichas localidades. En dicho encuentro se ha analizado el programa de ayudas y sus principales líneas estratégicas, y se ha hecho balance de las inversiones realizadas en los municipios en el pasado ejercicio.

