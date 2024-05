Las influencers que han desatado críticas en las redes por la elección de sus trajes para El Rocío

El Rocío es una celebración que congrega a miles de personas que realizan el camino de peregrinación hacia la aldea almonteña, o en otro casos, para solo ver la procesión de la Blanca Paloma por sus calles. Esta celebración está marcada por la tradición que la rodea, y aunque estas están para visitarlas, redescubrirlas y versionarlas muchas de ellas son tan respetadas que hay quienes ven ofensivo que haya personas que se quieran salir un poco de lo que se entiende como convencional y apuesten por ser originales, esto ha sucedido en la aldea del Rocío.

Durante El Rocío se crea tanta expectación por ver a la Virgen en las calles que son muchos los influencers que no se quieren perder esta celebración. Muchas famosas y famosos acuden a El Rocío luciendo trajes rocieros para la ocasión, sin embargo, cuando no se conoce el vestuario tradicional o no se tiene a mano, algunas personas deciden improvisar para tratar de encontrar un vestuario adecuado para la ocasión. Este ha sido el caso de tres jóvenes influencers, @emedeamores, @arianehoyos y @luisa.bolivar, que han incendiado las redes por los trajes que llevaron a El Rocío.

Y es que Eme de Amores decidió llevar el traje de chulapa que lució en San Isidro para la romería del Rocío, esto ha sido aplaudido por varios usuarios, aunque otros muchos criticaron este hecho. Pese a que añadió varios complementos para adaptarlo más al estilo de la romería onubense, muchos usuarios consideraron que no se corresponde con el estilo de traje que se lleva a este tipo de peregrinación y que otro de los trajes que había vestido para la ocasión era más adecuado y tradicional.

absolutamente todo lo q ocurre en este video me tiene dando volteretas…. el traje de chulapa, el traje de la otra larguísimo (y se lo han hecho a medida no lo entiendo), la medalla de la virgen de la cabeza en lugar de la virgen del rocío…. PERO QUÉ pic.twitter.com/X24Y1leTdD — angel a (@anhellitaa) May 19, 2024

Otro de los puntos más criticados en redes sociales es que el traje de Ariane Hoyos parecía demasiado largo para haber sido encargado a medida a un diseñador. "El traje le está largo porque lo encargó como dos días antes y bastante hizo el diseñador, la verdad", señalaba una usuario en al red social X para dar una explicación de por qué la medida del vestido. La infuencer vasca ha tenido que caminar con el traje recogido para no arrastrarlo en exceso por la aldea. Pese a este detalle, el traje ha pasado el por el filtro de las redes sociales ya que los usuarios consideraron que era bastante adecuado para la romería.

Por su parte, la madre de Eme de Amores, Luisa Bolivar, también explicaba la vestimenta que había elegido, pero lo que llamó la atención de los usuarios fue uno de los complementos. La mujer explicaba en el vídeo que su medalla de la Virgen del Rocío está en una de las cajas de la mudanza y, al no poder encontrarla para la romería, decidió llevar en su lugar una medalla de la virgen de su pueblo, la Virgen de la Cabeza. Este hecho ha levantado aún más críticas ya que algunos usuarios señalan en redes que una medalla no puede sustituir a la otra.

Pese a que las críticas se han hecho eco en las redes sociales, también son muchas las personas que han alabado la valentía y originalidad de las influencers al traer trajes que no son tan tradicionales y habérselas ingeniado para conseguir el vestuario. Esto es un claro ejemplo de que para gustos los colores.