La familia de la niña de 3 años de Huelva acosada por redes alerta de que “hay más casos”

La familia de la niña de 3 años de Huelva que ha denunciado montajes obscenos y acoso a través de las redes sociales denuncia que “hay más denuncias de otras familias que han sufrido lo mismo” por parte del presunto acosador. El padre de la pequeña ha señalado a Huelva Información que “sabemos que hay otras denuncias presentadas contra el mismo y también que hay quien no lo ha hecho por miedo”. En este sentido piden “a todo el que haya sido víctima” de un caso similar que “denuncie porque hay que hacer todo lo posible para situaciones como las que nos está tocando vivir a nuestra familia no se repitan”. Insiste además en que “también nos ha llegado de otros casos en los que no han denunciado por miedo”. En su caso, “¿Miedo? No le tengo miedo a nadie por defender a mi hija”.

En estos momentos el caso está ya judicializado tras la denuncia correspondiente. Está abierta una instrucción para esclarecer los hechos e iniciar el procedimiento oportuno. “Nuestra abogada nos ha dicho que todo va a ir muy rápido”, insiste el padre de la familia, quien lamenta que “nos hayamos tenido que encontrar con un ser así pero nosotros lo que queremos es que se haga justicia y nadie sufra lo mismo que estamos sufriendo nosotros”.

La denuncia a la que tuvo acceso Huelva Información recoge un caso de presunto acoso mediante el uso de imágenes de la niña a través de redes sociales. Los padres aseguran no tener relación con el presunto acosador, a quien “no conocemos de nada”. En las publicaciones con fotomontajes obscenos de la niña aparecen expresiones, según recoge la denuncia, como "obliga a la menor a chupar el pijo de los viejos y a que le limpie el culo". La denuncia recoge afirmaciones como que el denunciado iba a masturbarse “pensando en ellas (las fotos)” además de advertirle que “las he mandado a los moros y nos las voy a quitar del Facebook ni del Tik-tok”.

El padre de la niña llamó por teléfono al acusado ya que su número aparecía en su perfil en redes obteniendo por respuesta: "Yo voy a matarla para hacerle daño a ella". Tras un primer intento infructuoso, al día siguiente recibió una llamada del denunciado, el cual le dijo: "Me voy a f**** a tu hija", recoge la denuncia. La frase dio paso a "un intercambio acalorado de palabras", tras lo que ambos colgaron los teléfonos, según se narra en la denuncia. El presunto acosador prosiguió enviando imágenes “editada, en la que la mitad de la foto es su hija y un sobrino y en la otra mitad, un pene".