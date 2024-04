Las noticias más destacadas de este jueves 18 de abril en Huelva

Este jueves 18 de abril ha estado marcado en Huelva por iniciativas vinculadas con el urbanismo, la educación, las infraestructuras y el turismo, una jornada en la que la provincia onubense ha despertado con la noticia del fallecimiento de la hija del presidente de la Federación de Peñas del Recreativo de Huelva, José Antonio Cabrera, tras sufrir un accidente de tráfico, en el que ha resultado herida de gravedad la esposa de Cabrera.

En materia de urbanismo, el Ayuntamiento de Huelva valorará modificar el proyecto de remodelación de la Plaza de San Pedro cuando haya conclusiones sobre los restos arqueológicos hallados. En cuanto a las infraestructuras, el PP inicia "una ofensiva parlamentaria" para lograr el AVE Sevilla-Huelva-Faro. Respecto a la educación, la Universidad de Huelva decidirá en junta de gobierno si el Grado de Fisioterapia se imparte a través de un centro adscrito.

En relación al turismo, el velero de cruceros Sea Cloud de la naviera alemana Sea Cloud Cruises llegará este viernes al Muelle de Levante del Puerto de Huelva, procedente del Puerto de Lisboa con 54 pasajeros a bordo.

El Ayuntamiento valorará modificar el proyecto de San Pedro cuando haya conclusiones sobre los restos

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina, ha señalado este jueves que de momento no hay una valoración concreta de los restos arqueológicos hallados en las obras de remodelación de la plaza de San Pedro, por lo que ha subrayado que cuando los arqueólogos entreguen las conclusiones y se conozca el valor que puedan tener los mismos se valorará un cambio de proyecto, como así anticipó que tendría que pronunciarse la delegada de Turismo, Cultura y Deporte en Huelva, Teresa Herrera.

El concejal ha subrayado que "lo primero es ver la importancia de los restos, ver de qué se trata y, una vez que los técnicos, los arqueólogos de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, que son los que están ahora mismo estudiando y trabajando sobre el terreno, digan las conclusiones de qué se trata, qué son y la importancia que tienen, a partir de ahí ya veremos, dependiendo de su importancia, si se reforma el proyecto o no".

Más información aquí

La Universidad de Huelva decidirá el 25 de abril si Fisioterapia se impartirá en un centro adscrito fuera del campus

La Universidad de Huelva se reunirá en Consejo de Gobierno el próximo 25 de abril para analizar y evaluar la posibilidad de que el futuro Grado en Fisioterapia se imparta a través de un centro adscrito, el primero que tendría la Onubense en la provincia, a partir del curso 2025-2026.

Tras la reciente aprobación de estos estudios por la Junta de Andalucía, la UHU informó de que había dos empresas interesadas en implantarlos en Huelva, junto con la Universidad, a través de la modalidad de un centro adscrito fuera de los campus de El Carmen y La Merced. Tras el anuncio, la rectora, María Antonia Peña, explicó que tras recibir los dos proyectos, sería el Consejo de Gobierno de la institución académica la que decidiría en última instancia el modelo de implantación final, así como la empresa adjudicataria del mismo.

Más información aquí

El PP inicia "una ofensiva parlamentaria" para lograr el AVE Sevilla-Huelva-Faro

El Partido Popular inicia "una ofensiva parlamentaria" para lograr el AVE Sevilla-Huelva-Faro. Así lo manifestó la parlamentaria del Partido Popular, Bella Verano, que indicó que "no vamos a permitir que dejen a Huelva como una provincia de segunda". Apuntó que han registrado una proposición no de ley para que "se lleve a cabo esa línea férrea de Alta Velocidad que una Sevilla-Huelva-Faro". Recalcó que es la única región fronteriza de España "que no está conectada con el país vecino a través de línea férrea".

Comentó que espera que "cuando se tenga que debatir y aprobar en el Congreso de los Diputados y en el Senado no sólo tenga la aprobación y el voto positivo del todo el Grupo Parlamentario Popular sino que también tenga el voto afirmativo de esos diputados onubenses, sea cual sea el partido político, porque ellos saben perfectamente las necesidades que tiene Huelva".

Más información aquí

Conmoción en Huelva: muere en un accidente la hija del presidente de la Federación de Peñas del Recre, José Antonio Cabrera y su mujer resulta herida

La provincia de Huelva despertaba este jueves completamente conmocionada. Un terrible accidente de tráfico dejaba sin aliento al pueblo de Rociana del Condado, a toda la comunidad recreativista y al conjunto de los ciudadanos. El vehículo en el que viajaban la hija y la mujer del presidente de la Federación de Peñas del Recreativo de Huelva, José Antonio Cabrera, impactaba contra dos mulos que estaban sueltos en la carretera, provocando el fallecimiento de la joven de 25 años y dejando en estado muy grave a la mujer de 58.

El primero en comunicar la tragedia a este periódico fue el propio alcalde del municipio condal, Paco Pérez, quien con la voz entrecortada y un dolor inmenso en el alma, explicaba que el accidente se produjo alrededor de las 21:45 de la noche del miércoles, en la A-486, la carretera que conecta Bonares con Rociana. A pesar de que fueron atendidas por el 061 y evacuadas al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, finalmente nada se pudo hacer por la joven, que fallecía a las 2:00 de la madrugada. Su madre continúa hospitalizada muy grave.

Más información aquí

El Puerto de Huelva recibirá este viernes el primer crucero de la temporada con la escala del Sea Cloud

El velero de cruceros Sea Cloud de la naviera alemana Sea Cloud Cruises llegará este viernes 19 al Muelle de Levante del Puerto de Huelva, procedente del Puerto de Lisboa con 54 pasajeros a bordo y una tripulación de 59 personas. El buque Sea Cloud dispone de 109 metros de eslora y ofrece a sus pasajeros una experiencia exclusiva. La compañía consignataria es el Grupo Pérez y Cía.

Según ha indicado la entidad, se trata de la primera escala de cruceros que recibe el Puerto de Huelva esta temporada, cuyas visitas se concentran entre los meses de abril y junio, así como también en el periodo comprendido entre septiembre y octubre. Tras permanecer desde primera hora de mañana atracado al Muelle de Levante sur, el velero de lujo tiene previsto partir el sábado 20 de abril por la tarde para poner rumbo al Puerto de Motril, Granada.

Más información aquí