El PP inicia "una ofensiva parlamentaria" para lograr el AVE Sevilla-Huelva-Faro

El Partido Popular inicia "una ofensiva parlamentaria" para lograr el AVE Sevilla-Huelva-Faro. Así lo manifestó la parlamentaria del Partido Popular, Bella Verano, que indicó que "no vamos a permitir que dejen a Huelva como una provincia de segunda". Apuntó que han registrado una proposición no de ley para que "se lleve a cabo esa línea férrea de Alta Velocidad que una Sevilla-Huelva-Faro". Recalcó que es la única región fronteriza de España "que no está conectada con el país vecino a través de línea férrea".

Comentó que espera que "cuando se tenga que debatir y aprobar en el Congreso de los Diputados y en el Senado no sólo tenga la aprobación y el voto positivo del todo el Grupo Parlamentario Popular sino que también tenga el voto afirmativo de esos diputados onubenses, sea cual sea el partido político, porque ellos saben perfectamente las necesidades que tiene Huelva".

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Miriam Guardiola, subrayó que para el PP "Huelva importa, porque para el Partido Popular los ciudadanos de esta tierra importan, y porque queremos respaldar y apoyar las justas reivindicaciones, es importante e imprescindible que Huelva tenga Alta Velocidad". Considera que las declaraciones de Óscar Puente son "irresponsables e incendiarias, creo que nadie se merece las declaraciones que hizo el ministro y creo que es una falta de respeto para los ciudadanos de esta tierra que diga que no hay dinero, que no es rentable, cuando gastan 28 millones de euros para un fichaje estrella en Televisión Española, es una auténtica vergüenza, hay dinero para un fichaje estrella pero no hay dinero para la Alta Velocidad en Huelva".

También calificó de "una falta auténtica de respeto" que el ministro "hable que sólo son diez minutos que se pierden para los ciudadanos de esta tierra" y se preguntó: "¿cuánto vale para el Gobierno diez minutos de la vida de una persona?, porque al cabo del año estamos hablando de horas, días, semanas..., de trabajadores que tienen que coger el tren, o de jóvenes que tienen que trabajar fuera, yo creo que es una auténtica falta de respeto, el tiempo es lo más valioso que tiene una persona, el tiempo es oro y el tiempo es vida".

Guardiola explicó que desde el Congreso de los Diputados "vamos a exigir de manera irrenunciable un compromiso inequívoco del Gobierno de España con esa Alta Velocidad, que una también Faro, Huelva y Sevilla".

Por su parte, la alcaldesa de Huelva y presidenta del Grupo Municipal del PP, Pilar Miranda, señaló que se está realizando "un trabajo muy importante desde la Comisión de Infraestructura para luchar por el AVE". Subrayó que "para nosotros el AVE es irrenunciable, porque, en primer lugar, es necesario equilibrar los territorios, y en Huelva somos ciudadanos de primera y no puede haber el desequilibrio que hay, cuando nosotros estamos en el sur del sur y vivimos en un momento inmejorable, a la puerta de la tercera Revolución Industrial y con un Muelle que va a cambiar la imagen de Huelva en el mundo".

La alcaldesa de Huelva apuntó que el Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "dijo el otro día que no era rentable, y no es verdad, hay un informe del propio Gobierno de Pedro Sánchez que dice que es rentable tanto para Adif como para Renfe. Ha dicho también que sólo ahorraría diez minutos, tampoco es verdad. Se tarda en llegar de Sevilla a Huelva una hora y treinta y ocho minutos, con la Alta Velocidad se transformaría en veintiséis minutos nada más, con lo cual, ahorra tiempo y es rentable económicamente".

Miranda aseguró que desde el Ayuntamiento de Huelva "vamos a seguir trabajando para venga la Alta Velocidad. Iremos a Madrid, todavía no me han permitido ir al ver al ministro o el presidente para hablar de mi ciudad, iremos Madrid, a Bruselas, a donde haya que ir". Indicó que además "nosotros necesitamos que los trenes se arreglen, es una vergüenza que estemos, a nivel nacional, con trenes que se están parando cada dos por tres, y además con equivocaciones respecto al trayecto". Señaló que "además necesitamos que empiecen las obras del Corredor Atlántico, porque Europa las exige, al haber una doble vía sería mucho mejor para el transporte de mercancías y también afectaría al de pasajeros".