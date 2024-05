El instituto La Rábida de Huelva aún no dispone del pabellón deportivo

El Instituto de Educación Secundaria La Rábida, en la capital onubense, aún no dispone del nuevo pabellón deportivo, cuando quedan apenas dos meses para que concluya el curso. La dirección del centro confiaba que a principios del segundo trimestre estuviera operativo pero no ha sido así. Según indican desde la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), la recepción de la obra del pabellón y de la pista exterior está pendiente de "que la empresa concluya una serie de trabajos" y mientras tanto, "y por motivos de seguridad, no puede ponerse a disposición del centro para el uso del alumnado".

Apuntan que técnicos de la APAE mantuvieron este martes una reunión con la empresa constructora. El pabellón, de 480 metros cuadrados de superficie, consta de una pista polideportiva, vestuarios con sus respectivos aseos, almacén y despacho del profesor de Educación Física. La edificación se ha construido en el espacio de las antiguas pistas que da a la avenida Manuel Siurot con un presupuesto de 480.000 euros.

El pasado 25 de abril alumnos de tercero y cuarto de Secundaria y de Bachillerato realizaron una huelga para mostrar su malestar por la falta de unas instalaciones en el centro en las que realizar deporte, así como para protestar por la falta de proyectores en algunas de las aulas y de aire acondicionado en otras.

Según manifiesta el director del instituto, Juan Antonio Moreno, menos del 25% del alumnado convocado secundó la huelga. Estaban llamados a la huelga 400 alumnos. Señala que fundamentalmente los alumnos realizaron la huelga por no poder utilizar el pabellón deportivo, "es el quinto año que no han tenido un espacio idóneo para hacer educación física, no han tenido acceso a las pistas, a las canastas, a las porterías...", y sobre todo el hecho de que no puedan hacer uso del pabellón deportivo "ahora que llega el calor".

En relación a los proyectores reconoce que hay algunas aulas que no tienen instalados proyectores físicos, pero en estos casos se llevan los aparatos de unas clases a otras. No obstante, "si hay que comprar alguno se comprará".

Respecto al aire acondicionado, asegura que éste funciona desde el segundo trimestre, aunque hay alumnos que denuncian que no hay en algunas aulas.