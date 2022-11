Las noticias más destacadas del domingo 20 de noviembre en Huelva

Las novedades del Crimen de Halloween y el partido dominical del Recreativo de Huelva contra el Utrera han sido dos de las noticias que han marcado la actualidad informativa del día en Huelva Información.

Repasamos en 5 titulares las noticias más destacadas de este domingo 20 de noviembre.

Crimen de Halloween: Recurrirán la sentencia del condenado por asesinar y decapitar a un hombre en Huelva

El abogado encargado de la defensa de (M.J.N.B), condenado por asesinar y decapitar a otro varón (C.R.M) en Huelva y cuya cabeza paseó por la calle el 31 de octubre de 2020, así como el abogado de la acusación particular de la familia del fallecido, recurrirán ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a esta persona a 21 años y cinco meses de cárcel por los delitos de asesinato y profanación de cadáver.

Lee la noticia completa aquí.

El fondo del Piedras se convierte en bodega experimental para vinos y espirituosos del Condado de Huelva

Como si de un auténtico tesoro se tratase -aunque a decir verdad, lo es-, los responsables de las bodegas onubenses Infante y MAM, han recuperado esta semana del fondo de la ría del Piedras, en El Rompido (Cartaya), los distintos caldos que, de forma experimental, han envejecido durante los últimos siete meses bajo el agua, en tan inigualable espacio de la costa onubense incluido en el Paraje Natural Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido.

Manuel Astasio Martínez, responsable de ambas bodegas onubenses, no ocultaba su emoción mientras tiraba de los cabos a los que han permanecido atadas durante todo este tiempo las dos jaulas donde en el lecho marino han reposado los mimados caldos, junto a uno de los diques flotantes que delimitan el puerto de Marina El Rompido.

Lee la noticia completa aquí.

El Recreativo de Huelva se queda sin levantar la manita en Utrera (0-0)

El Recreativo de Huelva sumó un justo empate en su visita al Utrera, con lo que cortó su racha de cuatro victorias consecutivas en la Liga. Ambos equipos gozaron de ocasiones para romper el 0-0 inicial, pero la falta de pólvora y el mal estado del terreno de juego impidieron que el marcador se moviese.

El Decano se quedó sin repetir la victoria del año pasado (1-2) y ve cómo el Antequera (que ha ganado en Mancha Real por 1-2) se escapa en el primer puesto, que ahora está a cinco puntos. La vuelta a la liga tras el caramelo de la Copa no resultó tan dulce como se esperaba pero tampoco dejó un sabor amargo, porque los albiazules lograron dejar por quinto partido consecutivo su portería a cero. Lo peor, la lesión de Dopi, que se tuvo que retirar del terreno a la hora de partido.

Lee la noticia completa aquí.

Sequía, plagas y caída de los cultivos: los grandes daños del cambio climático en Huelva

En el marco de la Cumbre sobre el Cambio Climático que ha culminado esta semana, expertos de la Universidad de Huelva ofrecen su visión sobre las consecuencias de los cambios climatológicos que ya estamos padeciendo en la provincia de Huelva.

Según José Enrique García Ramos, profesor de Meteorología y Climatología de la Universidad de Huelva, antes de empezar a hablar de cambio climático conviene hablar de calentamiento global, ya que son cuestiones distintas pero complementarias. En muchas ocasiones se usan como sinónimo pero no es lo mismo. En cuanto al calentamiento global no existe controversia. De hecho, no hay nadie que diga que el calentamiento global no existe. Consiste en que en la época preindustrial, desde 1850 hasta nuestros días, el promedio de la temperatura en la tierra ha crecido un grado. Sobre eso no cabe duda, es algo analizado y en lo que coinciden todos los expertos. Por su parte, el cambio climático es una consecuencia de ese calentamiento global y que supone que los valores de temperaturas medias varíen, así como el régimen de precipitaciones, la subida del nivel del mar o que los patrones de circulación en la atmósfera se han visto ligeramente modificados.

Lee la noticia completa aquí.

El Sueldazo de La ONCE deja 2.000 euros al mes en Huelva capital

El sorteo de fin de semana de la ONCE de este sábado ha dejado un Sueldazo dotado con 2.000 euros al mes durante 10 años en Huelva, donde Ángel Omella vendió el cupón premiado, que suma un total de 240.0000 euros.

Lee la noticia completa aquí.