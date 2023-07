La natalidad cae a mínimos históricos en Huelva: hasta 7 puntos en la primera mitad del año

La natalidad en Huelva vuelve a caer a mínimos históricos. Las mujeres onubenses cada vez tienen menos hijos y lo hacen a una edad más tardía, según los datos acumulados del informe sobre la Estimación de maternidad del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, para los primeros meses del 2023, la natalidad cayó en 7,01 puntos, lo que sitúa a Huelva como la provincia donde menos niños nacen de Andalucía y una de las que menos de todo el Estado. En concreto, con respecto a los primeros cuatro meses de 2022, han nacido en Huelva 90 niños menos.

La diferencia con respecto a 2019, el año previo a la pandemia, son todavía más alarmantes con una variación del acumulado de 22,59 puntos. Aquellos primeros cuatro meses del año nacieron en torno a 387 niños en la provincia de HUelva.

La tendencia es que sigan naciendo cada año entre -10 y -20 niños menos, un problema que junto con la despoblación, condenaría casi a la desaparición a muchos pueblos del interior onubense.

Las estimaciones de nacimientos mensuales, según explica el INE, tienen como finalidad ofrecer estimaciones rápidas sobre el número total de nacimientos ocurridos cada mes a partir de las inscripciones registradas en los Registros Civiles informatizados, así como su comparación con los datos históricos ya publicados, lo que permite interpretar los datos con una perspectiva histórica.

Sin hijos más allá de los 35

Los últimos datos sobre el estado de la fecundidad en la provincia registran que, casi el 80% de las mujeres de entre 25 y 29 años aún no ha tenido hijos, no deseea tenerlos o aún deseándolo, no consideran tener las condiciones de estabilidad económica o sociales suficientes para hacerlo. Este dato es aún mayor si la horquilla se abre entre la mayoría de edad de la madre y los 30 años, subiéndo hasta 8 puntos la cifra anterior.

Para la franja de los 30, las madres onubenses continúan sin tener hijos, según las encuestas de fecundida. La cifra para las mujeres de entre 30 y 35 años que no tienen descendencia supera el 53%. El porcentaje se reduce entre los 35 y los 39 años, momento en el que solo un 28% de madres aún no ha tenido hijos por una u otra circunstancia. Se trata del pico de edad en el que las mujeres onubenses comienzan a tomar la decisión de ser madres, una edad que supera en casi una década a generaciones anteriores donde era habitual tener los hijos antes de los 25.

Lo que realmente comienza a preocupar a los expertos es el porcentaje de madres que tienen hijos a partir de los 40. "Son la mayor parte", asegura Carla Diego, atropóloga social, especializada en demografía. "Estamos hablando de un cambio generacional motivado, no tanto por el cambio de mentalidad lícito entre querer o no querer hijos, sino el cambio en las estructuras laborales, principalmente, que generan inseguridad vital que muy pocas veces está resualta antes de esa edad".

Ciertamente, los motivos económicos, la imposibilidad de conciliar vida familiar y laboral son las principales razones por las que las mujeres de entre 30 y 39 años renuncían o aplazan su maternidad. Como es natural, este hecho afecta al numero de hijos que se tienen por mujer cada año. Según el último informe demográfico del Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía (OIA-A), el número medio de hijos que tienen las mujeres en Huelva es 1,28 apenas tres décimas por encima del dato a nivel andaluz. A este respecto, la tasa global de fecundidad según el último dato es de 34,34 nacimientos por cada mil mujeres en edad fertil, ligeramente superior a la tasa media en Andalucía (34,16) y España (32,48).

Más madres de origen extranjero

Los movimientos migratorios también han tenido incidencia en el estado de la fecundidad en Huelva. Con respecto a años anteriores, los nacimientos de madres extranjeras crecieron supusieron casi un 15% del total, un dato ligeramente superior a los registrados en años anteriores, donde rondaban los 14 puntos. (13,7%).

Con respecto al número total, el número de madres españolas fue de 53.394, un 5,8% menos que el año anterior. "Esto puede deberse a diferencias culturales que plantean otra serie de expectativas y funciones para la mujer con respecto al hombre", asegura la antropóloga. "Pero sobre todo al retraso en el acceso al ámbito laboral de las clases medias españolas, la mayoría con educación superior a la que cada vez se les exige más formación debido a la gran demanda de algunas áreas".