La cifra de mujeres atendidas por el IAM en Huelva se duplica en un año

Las mujeres adultas usuarias de los servicios del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Huelva prácticamente se han duplicado en un año: en 2019 fueron atendidas 234 frente a las 121 de 2018, un incremento interanual del 93,4% según el balance ofrecido esta mañana por la coordinadora onubense del recurso autonómico, María Martín.

La atención psicológica a las víctimas de la violencia machista constituye una de las principales líneas de actuación del IAM para que su recuperación sea efectiva. Los programas disponibles "ofrecen intervenciones especializadas, integrales y gratuitas con una metodología donde se parte de una visión amplia de la violencia de género que incorpora factores explicativos multicausales para tratar de dar respuesta a las necesidades de las usuarias de estos servicios", ha explicado Martín.

En concreto, el programa de atención psicológica grupal ofreció el pasado año apoyo a 144 mujeres, 61 más que un ejercicio antes (+73,5%). Estos grupos se conforman una vez que la perjudicada ha sido atendida de forma personalizada. Inician entonces un itinerario terapéutico que tiene una duración aroximada de siete meses en los que se establecen "redes de apoyo necesarias y pueden ver sus mismas circunstancias o similares en otras mujeres", ha precisado la coordinadora del programa de intervención grupal del IAM, Bárbara Pérez.

El primero de estos grupos es el de acogimiento y reflexión, que se celebra una vez a la semana y en el que se trabaja "qué es la violencia de género, sus causas o qué implica ser mujer" en este contexto. Pérez ha indicado que el siguiente paso es el grupo terapéutico, donde las mujeres suelen permanecer unos dos meses y medio. Aquí se abordan "su propia historia, qué le ha pasado, qué consecuencias ha tenido". La idea es trabajar con las damnificadas sobre las secuelas que les ha dejado esta vivencia terrible.

Las mujeres disponen de talleres de ruptura y dependencia o de empoderamiento, para los que no se precisa ser víctima de violencia

La ruta de recuperación finaliza con el taller de autonomía personal, donde "se plantea todo con una mirada hacia adelante". Tiene una duración de ocho sesiones para las víctimas (cuatro para las mujeres que no lo sean) y se incide "sobre la autoestima", poniendo el acento sobre su nuevo proyecto vital.

En paralelo, el IAM desarrolla un taller de acompañamiento emocional donde se ofrece a niños y adolescentes víctimas de violencia de género "un espacio en el que se favorece dicho acompañamiento emocional y su bienestar físico, psicológico y social, capacitando a las madres para que se constituyan en figuras de apoyo seguro y protección", ha detallado María Martín.

Estas madres no suelen acceder al servicio de atención psicológica porque "no existe denuncia en el procedimiento o porque esta se ha archivado, tampoco tienen medidas cautelares pero aún así se detectan indicadores de violencia de género" y se les ofrece este servicio. Once mujeres accedieron en 2019 a este servicio en la provincia.

Finalmente, el Instituto de la Mujer en Huelva cuenta con un grupo de ruptura y dependencia emocional que contó con 18 participantes en 2019 y con otro de empoderamiento, con 122 usuarias. Ambos son nuevos. De ellos pueden formar parte también mujeres que no hayan sido víctimas de la violencia machista.