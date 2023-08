El monumento al Donante de Sangre de Huelva cambia de ubicación

El monumento al Donante de Sangre de Huelva agradece en persona el gesto de solidaridad de todos los onubenses que acuden a donar al Centro de Transfusión, que se encuentra ubicado en el recinto del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez. Lo hace desde ya, después de que finalizasen las obras para su instalación en la rotonda situada justo al lado de dicho centro.

Esta escultura en homenaje al donante se encontraba con anterioridad en la confluencia de la avenida Federico Mayo y la Vía Paisajista, con el hospital Manuel Lois como telón.

Este monumento nace a raíz de la solidaridad de Miguel Raya Romero y José María Roldán, que pusieron en marcha la Hermandad de Donantes de Sangre en 1971. La gestión de la Hermandad de Donantes de Huelva alcanzó gran prestigio, incluso suministrando sangre a Cádiz y a Sevilla.

Catorce años después, el 18 de diciembre de 1985, se procedió a su inauguración gracias al empeño y generosidad de un grupo de onubenses empeñado en sensibilizar uno de los actos más solidarios. Es una obra de Alfonso Aramburu, cuyo trabajo, desinteresado, se prolongó durante seis meses. La estructura, levantada en hormigón, refleja de manera simbólica la unión de dos cuerpos en uno solo, donde un corazón repleto de salud consigue llenar otro vacío.

Abandonaba, por tanto, el lugar que ha ocupado durante casi 40 años y se posiciona en el mejor lugar posible: al lado de los propios donantes. Es, de este modo, la figura que da la bienvenida cada día a los onubenses que van a donar sangre.

Los onubenses que quieran apoyar esta práctica solidaria pueden acudir directamente al Centro de Transfusión, que se encuentra ubicado en el recinto del Hospital Juan Ramón Jiménez, abierto al público de lunes a viernes de 9:00 a 14:30 en horario de verano. A ello se unen todos los municipios, que acogen las diferentes colectas de sangre.

Ya están aquí 🎉 los lugares para donar en la provincia de Huelva el próximo mes... Sólo falta que te APUNTES 👆🩸También en el 🏥Centro de Transfusión(Hospital Juan Ramón Jiménez)⏰ De lunes a viernes, de 9 a 14:30 h.☎️ 959 016 023@saludand @AGSNorteHuelva @hujuanramon pic.twitter.com/JbwJj0yXrq — Donantes Huelva (@DonantesHuelva) June 30, 2023

A este dispositivo se suman dos unidades móviles que recorren la provincia para acercar la donación a la ciudadanía. La información sobre el horario y lugar de las colectas que las unidades móviles del centro realizan por Huelva está disponible en la web del Servicio Andaluz de Salud (SAS) -www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud-, accediendo al apartado específico denominado 'Donar sangre' en el bloque para Ciudadanía, y a través de las aplicaciones para móviles 'Dona Sangre Andalucía' y 'Salud Andalucía', esta última donde se centralizan todas las app institucionales relacionadas con Salud.

Ambas se pueden descargar en las plataformas Google Play Store y App Store. También se puede disponer de más información en los perfiles de Facebook, Twitter e Instagram del centro (@DonantesHuelva).

Desde la Junta recuerdan que la donación de sangre no supone ningún riesgo para la salud. Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo la hepatitis, la sífilis o el sida.

Aunque el grupo sanguíneo más demandado actualmente es el A positivo, por sus especiales características inmunológicas tiene gran importancia el O negativo. El Centro de Transfusión hace hincapié en que todos los grupos sanguíneos son fundamentales para las necesidades transfusionales de los hospitales de la provincia.