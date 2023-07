Huelva busca a sus donantes de plasma: Los 45 minutos que salvan una vida

No hay duda alguna de que Huelva es solidaria. Tanto es así, que la onubense es una de las provincias andaluzas más activas en lo que a donación de sangre se refiere y, sabedor de ello, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva pide un paso más a los onubenses. La donación de plasma es la gran asignatura pendiente y se hace un llamamiento a los onubenses para que regalen vida.

La donación de plasma es una "necesidad del sistema sanitario", expone a este diario la hematóloga del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva, Lola Fernández, al tiempo que subraya "la creciente demanda de tratamientos que requieren de plasma". Es por ello que "pedimos su implicación a los onubenses, a los que les queremos contar qué se hace con su plasma", expone.

Cuando una persona sufre quemaduras o un accidente grave, la transfusión de plasma le ayuda a detener hemorragias o a recuperar el volumen sanguíneo. Igualmente, también hay pacientes que requieren de determinadas proteínas del plasma, casos en los que estas proteínas se extraen para elaborar los denominados hemoderivados que solo pueden obtenerse con sangre de otras personas. Sucede así con los hemofílicos, quienes pueden sufrir hemorragias debido a que les falta una proteína que sirve para coagular la sangre. La mayoría del plasma que se obtiene tiene como destino la fabricación de hemoderivados esenciales para la supervivencia de muchos enfermos.

El proceso de donación de plasma se realiza con una técnica segura y sencilla que no presenta molestias más allá de las que pudiera ocasionar una donación de sangre convencional. En este sentido, el Centro de Transfusión lleva a cabo la plasmaféresis, un tipo de donación que separa el plasma por centrifugación, devolviendo a la persona el resto de los componentes sanguíneos. Son solo 45 minutos con los que se obtienen 600 ml de plasma, a los que le sigue una recuperación rápida.

El Centro de Transfusión de Huelva tiene dos objetivos prioritarios, el de hacer de la donación un hábito, de manera que los hombres realicen cada año las cuatro donaciones recomendadas y las mujeres las tres que tienen de máximo; así como movilizar a la población joven para que la tendencia se extienda al máximo número de personas de este grupo poblacional. Hay un recambio generacional en el que se trabaja y en el que juega un papel fundamental la comunicación.

La media de donaciones al año en Huelva es e 1'2, mientras que el porcentaje de donantes es inferior al 5% de la población. "Son cifras que podemos aumentar considerablemente entre todos y que nos harían garantizar la disponibilidad de componentes sanguíneos para que los hospitales de la provincia puedan mantener su actividad con total normalidad", explica Lola Fernández. Pide también a los donantes que "no esperen a que sean llamados cuando hay una bajada importante de reservas, sino que integren este gesto altruista en su rutina".

Sobre las donaciones registradas este año en Huelva, desde el Centro de Transfusión hacen un "balance positivo" con cifras "muy similares en estos primeros cinco meses del año respecto a los cinco primero de 2022". Aun así, "lo deseable es que aumentemos el número de donantes porque las necesidades también van aumento, dado que hay procedimientos nuevos que requieren apoyo transfusional", sostiene Lola Fernández.

Desde la Junta recuerdan que la donación de sangre no supone ningún riesgo para la salud. Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo la hepatitis, la sífilis o el sida.

Los onubenses que quieran apoyar esta práctica solidaria pueden acudir directamente al Centro de Transfusión, que se encuentra ubicado en el recinto del Hospital Juan Ramón Jiménez, abierto al público de lunes a viernes de 9:00 a 14:30. Igualmente, pueden hacerlo en las colectas periódicas que se promueven en los diferentes municipios, que se indican en el siguiente tweet.