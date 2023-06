La Marcha del Orgullo LGTBIQ+ inunda de libertad y respeto las calles de Huelva

Huelva presumió orgullosa de la libertad sexual y de género en un día en el que la diversidad inundó de color las calles con la primera Marcha del Orgullo LGTBIQ+. Alrededor de un millar de onubenses se sumaron a la cita para visibilizar, normalizar y dar voz a las distintas orientaciones sexuales desde la alegría y el respeto.

Todo comenzaba a las 19:00 en uno de los puntos más simbólicos para el colectivo en el 28 de junio: la antigua cárcel de la capital, considerada lugar de Memoria Histórica de Andalucía. La Asociación Huelva Transita, apoyada por el resto de asociaciones onubenses, convocaba un encuentro antes de la cabalgata para reivindicar lo que aconteció desde finales de los años 60 y hasta 1978 en una prisión donde el franquismo mandaba a los homosexuales para su "reeducación".

Poco después, la comitiva partía hacia la Escuela de Arte León Ortega, donde esperaba una carroza decorada por los alumnos y profesores para comenzar a recorrer las calles al son de la batucada Tambores del Piedra. Eva Romero, coordinadora del Plan de Igualdad de la Escuela, junto a José Antonio Méndez, vicedirector, estaban felices del "enorme trabajo que lleva realizando el alumnado del centro durante las últimas semanas para celebrar a lo grande este día, marcado por la tolerancia, la igualdad y la inclusión, valores fundamentales en la escuela".

Pancartas, papelillos de colores y centenares de banderas LGTBIQ+ llenaron las calles desde Padre Laraña, Alameda Sundheim y Martín Alonso Pinzón (Gran Vía), hasta la Plaza de las Monjas. "Aquí está la resistencia trans", "Nuestros derechos no se negocian", "la calle y la protesta también son nuestras"... entre otros muchos sones, acompañaron durante el camino en un recorrido al que se iban uniendo multitud de onubenses.

La marcha culminaba con la lectura del manifiesto y el Pregón del Orgullo. La Fundación Triángulo, Chrysallis, Eutopía Formación, Huelva Transita y Roja Directa, organizadoras de la Cabalgata, lanzaron un mensaje unánime: "El orgullo no es ninguna fiesta, el orgullo es la lucha y la reivindicación de nuestros derechos y libertades. Esto no va de los intereses personales de una o varias personas, esto va de garantizar un desarrollo libre, un amparo y una seguridad a todo un sector de la sociedad". Han intentado borrarnos, pero no lo han conseguido y no lo van a conseguir nunca, porque la diversidad es la esencia del ser humano. La diversidad no borra, la diversidad suma".

Drag Mami Loma, acompañada de Ksandra Mami y Lil Mami, fueron las encargadas de alzar la voz con el Pregón del Orgullo en defensa del colectivo este 2023, cuando se cumplen 45 años desde que la homosexualidad dejó de ser delito en España. Un discurso escrito y leído por las tres onubenses que han vivido en primera persona cuestiones tan duras como el bullying, la no aceptación de su condición sexual en un pequeño pueblo rural de la Sierra o la falta de oportunidades laborales para las drags en Huelva.

"Hemos querido compartir con la gente la parte que más nos representa a cada una de nosotras", contaba Mami Loma, que centró su discurso en la infancia, el bullying y la salud mental. " Hay que proteger mucho a los niños, criar en base a la diversidad y crear referentes que ayuden de verdad a los más jóvenes que están perdidos, para que encuentren su camino, evitando que caigan en malas manos o que desarrollen problemas de salud mental que puedan acabar, incluso, en el suicidio", contaba.

Por su parte, Lil Mami, natural de la Sierra de Aracena, quiso visibilizar a todas esas personas que viven en "esos pequeños pueblos de las zonas rurales y en barrios desfavorecidos. Quiero que se sepa que en sitios inhóspitos también hay personas LGTBI y es importante que exista una aceptación global, porque no solo están en las grandes ciudades. En aquellos rincones donde todavía existe una cultura tradicional, también se necesitan referentes y gritar alto para ayudar a quienes viven ahí".

Sobre la postura del drag por parte de mujeres y de personas no binarias quiso pronunciarse la onubense Ksandra Mami, quien reivindicó la libertad de cada persona al respecto, sin necesidad de que un drag tenga que ser gay. "Hay un abanico muy amplio dentro del drag y cada persona es libre de poder hacerlo, siendo algo que debemos normalizar". Además, habló del Pinkwashing, que atañe a la conducta de aquellas entidades y empresas "que solo quieren aprovecharse del arte drag y parte del colectivo en fechas señaladas como el Día del Orgullo". Reivindicó que "existimos durante todo el año y tenemos escasas oportunidades".