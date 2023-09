El relato de los pasajeros del Alvia averiado en Huelva: "Estuvimos cuatro horas encerrados en el tren"

"Indignación" es la palabra que más se repite entre los viajeros afectados la noche del pasado martes cuando se dirigían a Huelva desde Sevilla. Como consecuencia de la caída del sistema de electrificación, se quedaron atrapados en el tren Alvia Madrid-Huelva que no pudo continuar con su camino cuando sólo quedaban ocho kilómetros para llegar a la estación onubense. El tren partió a las 17:45 desde la capital española, pero detuvo su camino a las 22:00.

"Estuvimos cuatro horas encerrados en el tren con muy poca información", denuncia en este diario la pasajera Leocadia Salvador, quien explica que la espera para tener noticias "fue eterna". Explica así que "nos tuvimos que bajar nosotros mismos del tren gracias, sobre todo, a unos jóvenes cuyo comportamiento fue maravilloso, dado que muchos pasajeros éramos mayores". "Tuvimos que andar unos 500 metros por un terreno de piedras, arrastrando nuestras maletas con la única luz que la que proyectaba una fábrica cercana", lamenta.

En lugar en el que quedó varado el tren resultó ser de difícil acceso por lo que desde la compañía ferroviaria se intentó en un primer momento gestionar otro tren para remolcar el material que quedó detenido por falta de tensión en la infraestructura, produciéndose un fallo en el acoplamiento y siendo imposible trasladar el tren. Tampoco fue posible el transbordo de los pasajeros en autobuses debido a la falta de disponibilidad de vehículos por lo que Renfe solicitó la ayuda de Protección Civil, policía local y personal de seguridad de Adif hasta una zona en la que pudieran acceder otros vehículos a una distancia de 500 metros desde el lugar en el que se quedó parado el tren.

Leocadia expone que, una vez llegaron al paso a nivel donde se encontraba la Policía, "no había autobuses ni otro medio de transporte, solo taxis a los que se les esperaba pero no habían llegado aún". "Tuve la suerte de que el hijo de una amiga se despertó a las 3:00 y me pudo acercar a casa".

Aun así, desde la compañía ferroviaria se insiste en que todos los viajeros fueron trasladados en taxi hasta sus lugares de destino, aunque, como también confirma esta pasajera, numerosos usuarios aseguraron a este periódico que tuvieron que salir del tren por sus propios medios y que fueron recogidos por sus familiares.

Así lo atestigua también Perfecta Albea, de 87 años, quien señala que "solo nos dieron una botella de agua en las dos primeras horas que estuvimos en el tren atrapados". En este sentido, señala que su sensación era de "desazón, angustia y abandono" porque "no teníamos mucha información y porque luego tuvimos que caminar de madrugada por la vía con las maletas".

A este mujer le recogió también el hijo de una compañera suya de viaje, pero insiste en que "la sensación fue de un viaje tercermundista", al tiempo que agradece "la ayuda de los más jóvenes, que nos bajaron y nos condujeron a un lugar más seguro".

En cambio, desde Renfe aseguran que los viajeros estuvieron informados en todo momento por el personal de a bordo y que durante la espera, se repartió bebida y comida a los viajeros de manera gratuita, lamentando las molestias ocasionadas por esta incidencia a los viajeros, que podrán solicitar la devolución íntegra del precio del billete en estaciones o en la web de Renfe transcurridas 24 horas de la llegada a destino.