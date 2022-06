Los hoteles de Huelva prevén una ocupación por encima del 80% para julio y agosto

Los hoteles de Huelva estarán ocupados en más de un 80% durante los meses de julio y agosto. Es un dato más que positivo y esperanzador después del negro pasado de la pandemia de la que todavía el sector turístico se está recuperando, ya que tiene un largo camino por delante para volver a estar como en 2019, que vivió su edad dorada en la provincia onubense.

La previsión de ocupación de julio está en estos momentos en un 82,53% y en el mes de agosto en un 81,84%. Ya en septiembre la previsión desciende a un 62,3% aunque todo esto puede mejorar gracias a las reservas de última hora, que mantienen una línea positiva y de incremento en el sector hotelero onubense. Estos son los resultados de un análisis periódico que realiza la Asociación Provincial de Hoteleros, miembro del Círculo Empresarial de Turismo.

La evolución positiva que propició la reserva de última hora provocó que el mes de junio pasara de una previsión del grado de ocupación media del 61,29% que había a principios de mes a un cierre definitivo del 70,63%.

Estos datos estadísticos, tanto los registrados en junio como las previsiones para la temporada fuerte estival, fueron valorados por la Asociación Provincial de Hoteleros de Huelva como una "satisfacción moderada" a la espera de "confirmar esta tendencia".

Divididos los datos por zonas la ocupación es la siguiente: Costa Oriental (junio 69,6%, julio 95,03, agosto 81,84 y septiembre 62,3%), Huelva capital (junio 77,98%, julio 76,44%, agosto 81,75% y septiembre 72,26%), Punta Umbría y Cartaya (junio 66,28%, julio 78,82%, agosto 65,17% y septiembre 44,79%), Islantilla, Lepe e Isla Cristina (junio 73,75%, julio 85,79%, agosto 86,62% y septiembre 77,67%), Ayamonte (junio 76,66%, julio 78,19%, agosto 71,61% y septiembre 72,57%) e Interior (junio 61,35%, julio 69,80%, agosto 70,15% y septiembre 67,56%).

Eso sí, por otro lado, la Asociación expresó que "es necesario valorar el comportamiento económico, ya que no hay que olvidar que esta industria no es ni más ni menos que una actividad económica y que aquí no se trata de contar personas ni hacer un diagnóstico exclusivo de dichos datos. Respecto a esta cuestión incidir en la preocupación que mantiene el sector respecto del incremento descontrolado de los costes de producción, los cuales se mantienen en porcentajes del 65%, aquellos vinculados a consumo energético y de, en estos momentos, más de un 35 % los referidos a alimentos y bebidas".

Esta "realidad", apuntó la Asociación, es la que va a marcar las cuentas de resultado del sector, "dándose posiblemente la paradoja de que a pesar de mejorar los datos estadísticos cuantitativos y posiblemente mayores ingresos, los resultados económicos sean peores e incluso negativos en comparación a los de años anteriores (exceptuando la pandemia)".

Además, la Asociación señaló que su preocupación va más allá al período estival, teniendo una "incertidumbre" para los meses siguientes de cara a la "evolución y alza descontrolada del precio de los suministros energéticos y productos de consumo, el más que previsible incremento de los costes financieros y la caída del consumo que ya poco a poco se va intuyendo y palpando. Estas cuestiones, mucho nos tememos pueden provocar la entrada en un cambio de ciclo que se intuye complicado de cara al futuro más próximo"