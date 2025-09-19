Guía completa con toda la información de las 24 Vírgenes que procesionan este sábado en la Magna Mariana de Huelva: horarios de salida y entrada en carrera oficial

La Magna Mariana es el reflejo del amor que se profesa en Huelva a María Santísima. Este sábado 20 de septiembre procesionarán por las calles de la ciudad un total de 24 Vírgenes, las titulares de las hermandades sacramentales de la capital y las vírgenes coronadas canónicamente de la provincia. Para disfrutar de la procesión te dejamos una guía con los detalles de cada una de las vírgenes que recorrerán la capital.

Rostro de Ntra. Sra. de la Paz / Clara Carrasco

Nuestra Señora de la Paz realizará su salida a las 15:45 desde la Parroquia de San Sebastian, en el barrio homónimo, llegando a la Carrera Oficial en torno a las 18:45, saliendo de la misma a las 19:50 y llegando de nuevo al templo sobre las 22:15. La acompañará la Sociedad Filarmónica de Pilas. Te señalamos todos los detalles históricos sobre Ntra. Sra. de la Paz de la Real e Ilustre Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Victoria, Nuestra Señora de la Paz y San Rafael Arcángel.

Nuestra Señora de los Dolores / Clara Carrasco

Nuestra Señora de los Dolores hará su salida de la Parroquia de Santa Teresa de Jesús, en el barrio de La Orden, a las 15:00 para hacer su entrada en Carrera Oficial a las 18:50 llegando de nuevo al templo en torno a als 1:30 de la madrugada. Te señalamos todos los detalles históricos e información adicional sobre Ntra. Sra. de los Dolores de la Hermandad Sacrfamental de Culto, Penitencia y Caridad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo del Perdón, María Santísima del Amor Misericordioso, San Juan Evangelista y Nuestra Señora de los Dolores.

María Santísima de los Dolores / Clara Carrasco

María Santísima de los Dolores realizará la salida a las 16:50 desde la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Merced. Tiene programada su entrada a Carrera Oficial a las 18:55 para regresar al templo a las 23:30 de la noche. La talla de María Santísima de los Dolores, obra anónima del siglo XVII, ha sido atribuida a Pedro Roldán y Luisa Roldán “la Roldana”, te contamos todos los detalles históricos e información adicional de María Santísima de los Dolores.

Nuestra Señora de la Salud. / Clara Carrasco

Nuestra Señora de la Salud saldrá a las 17:45 de la Ermita de la Soledad para entrar en Carrea Oficial a las 19:00 y regresar a la Parroquia San Francisco de Asís alrededor de las 2:00 de la madrugada. Su participación en la Procesión Magna Jubilar supone un momento histórico tanto para la hermandad como para el barrio de Pérez Cubillas, te contamos todos los detalles históricos e información adicional de Ntra. Sra. de la Salud.

María Auxiliadora Coronada / Clara Carrasco

María Auxiliadora Coronada hará su salida desde el Templo del Cristo de la Misericordia a las 17:55 para llegar a Carrera Oficial a las 19:05 y regresar a la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Merced a las 23:55. La coronación canónica de María Auxiliadora de La Palma en 2024 tuvo un carácter singular, no fue solicitada por la hermandad, sino promovida por la propia comunidad salesiana, estas curiosidades y toda la información histórica de María Auxiliadora Coronada.

Rostro de María Santísima del Rosario / Clara Carrasco

María Santísima del Rosario saldrá de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en el barrio del Polvorín a las 15:50 para entrar en Carrera Oficial a las 19:10 y regresar a la parroquia a las 23:45. La Hermandad de la Sagrada Cena se fundó en 1948, incorporándose la Virgen del Rosario en 1954, te contamos estas curiosidades y toda la información histórica de María Santísima del Rosario.

Rostro de María Santísima de la Amargura Coronada / Clara Carrasco

María Santísima de la Amargura Coronada hará su salida de la Parroquia de la Purísima Concepción a las 17:15 para llegar a Carrera Oficial apenas una hora más atrde y recogerse de vuelta en su templo a las 22:45, la acompañará la Banda de úsica de Nuestra Señora de las Mercedes de Bollullos Par del Condado. La Hermandad de la Sagrada Cena se fundó en 1948, incorporándose la Virgen del Rosario en 1954, te contamos más curiosidades en esta guía sobre María Santísima de la Amargura Coronada.

María Santísima del Refugio / Clara Carrasco

María Santísima del Refugio hará su salida a las 18:05 desde la Parroquia de San Pedro para entrar en carrera oficial a las 19:20. Su recogida está prevista a las 22:15. Irá acompañada por la Banda de Música de Nuestra Señora del Carmen de Salteras (Sevilla).

La Hermandad Sacramental de Pasión, fundada en 1536, es la más antigua de la diócesis y durante siglos organizó el Corpus Christi. La custodia que hoy procesiona fue donación de la hermandad a la recién creada diócesis de Huelva. Te contamos más curiosidades en esta guía sobre María Santísima del Refugio.

Ntra. Madre y Sra. de los Dolores Coronada / Clara Carrasco

Nuestra Madre y Sra. de los Dolores Coronada hará su salida desde la parroquia de la Concepción a las 18:05 y entrará en carrera oficial a las 19:25 para recogerse en el templo a las 23:15. Irá acompañada por la Banda Sinfónica del Liceo de Moguer.

La Hermandad de Vera+Cruz de Huelva aparece documentada por primera vez en 1573 en reuniones del Cabildo Secular, y a lo largo del siglo XVI varias mandas testamentarias reflejan la devoción de sus cofrades y su participación en entierros y cultos internos. Durante los siglos XVII y XVIII se consolidan cargos directivos y crece la devoción, obteniendo cartas de agregación a la Basílica de San Juan de Letrán en Roma y a la Archicofradía de los Servitas en Florencia, y trasladándose el Sagrario a la Capilla de Vera+Cruz. Sigue leyendo más sobre esta virgen aquí.

María Santísima de la Victoria / Clara Carrasco

Ntra. Señora de la Victoria Coronada saldrá desde la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús a las 16:15 y entrará en carrera oficial a las 19:30. Se recogerá a las 00:34 en el templo. Irá acompañada por la Banda de Música de Nuestra Señora de La Paz, de Málaga, en la procesión de ida y por la Banda Municipal de Música de Mairena del Alcor en su camino de recogida.

Conocida como la “Reina del Polvorín” y la “Virgen de las Alhajas”, María Santísima de la Victoria ha sido reconocida por su arraigo popular, especialmente durante su coronación canónica en 2012. Lee más sobre la Virgen aquí.

Nuestra Señora de la Estrella Coronada / Clara Carrasco

Saldrá de la catedral de La Merced a las 17:30 y pasará por carrera oficial entre las 19:35 y las 20:40. Culminará el recorrido en la Merced a las 00:25. Irá acompañada por la Banda de Música de Nuestra señora del Rosario, de Sanlúcar la Mayor.

La devoción popular se remonta a la tradición de la aparición de la Virgen a un pastorcillo a principios del siglo XVII.

Sigue leyendo más aquí.

Ntra. Sra. del Valle Coronada / Clara Carrasco

Saldrá a las 18:30 desde San Pedro y entrará en carrera oficial a las 19:40, para despedirse de las calles de Huelva a las 23:10. La acompaña la Banda Municipal de Música Nuestra Señora del Valle de La Palma del Condado.

La Virgen, representada como Hodegetria, se muestra con elegancia y ternura, portando al Niño en su brazo izquierdo. Lee más.

Ntra. Sra. del Mayor Dolor Coronada / Clara Carrasco

Sale a las 17:35 desde la Iglesia de La Esperanza y entrará en la carrera oficial a las 19:45. Se recogerá a las 22:10 e irá acompañada de la Banda de Música Municipal de Aracena.

La patrona de Aracena, Ntra. Sra. del Mayor Dolor Coronada, recibió la Medalla de Oro de la Ciudad en 1998 y celebró su Coronación Canónica en 2010

La Hermandad de la Vera+Cruz de Aracena tiene su primera referencia en 1565, aunque sus orígenes podrían remontarse al siglo XV. Lee más aquí.

Ntra. Sra. de los Remedios Coronada / Clara Carrasco

Saldrá a las 18:55 desde la Parroquia de San Pedro y entrará en carrera oficial a las 19:50, para recogerse a las 22:30.

La acompañará la Banda de Música de la Cruz Roja de Sevilla. La llegada de la Santísima Virgen a Villarrasa está narrada en un manuscrito de 1714 del franciscano Fray Felipe de Santiago. Lee más sobre ella.

Ntra. Sra. de la Peña Coronada / Clara Carrasco

Sale desde La Concepción a las 19:25 y entrará en la carrera oficial a las 19:55. Su recogida en La Merced está prevista a las 00:45. La acompañarán en La Magna los tradicionales danzaores de la hermandad, amenizados por la flauta y el tamboril.

La Hermandad Matriz, fundada en 1918, vela por el culto y las tradiciones seculares que rodean a la Virgen como la tradicional comida de pobres, el Sermón de Súplicas o la Danza de las Espadas. Lee más.

Nuestra Señora del Socorro Coronada / Clara Carrasco

Sale a las 18:40 desde La Concepción y entra en carrera oficial a las 20:00, con previsión de recogida a las 23:40. La acompañará la Asociación Filarmónica Cultural Santa María de las Nieves, de Olivares.

En 1966, el Papa Pablo VI proclamó a la Virgen Excelsa Patrona Canónica de Rociana, creándose en 1989 la Hermandad de Nuestra Señora del Socorro. Lee más sobre la virgen de Rociana.

Reina de los Ángeles Coronada

Sale desde San Pedro a las 19:20 y entra en el recorrido oficial a las 20:05 de la tarde, teniendo prevista su recogida a las 22:50. Irá acompañada por la Banda de Música de El Cerro de Andévalo.

La tradición sostiene que la imagen primitiva de la Virgen fue traída a la Peña de Arias Montano por caballeros templarios. El retiro del insigne humanista D. Benito Arias Montano a la Peña en 1559 dio gran impulso al culto, y en 1576 fue visitado allí por el rey Felipe II.

Sigue leyendo más aquí.

Ntra. Sra. de la Esperanza / Clara Carrasco

Saldrá a las 18:45 desde la Iglesia de la Esperanza con una previsión de entrada en el recorrido oficial a las 20:10 de la tarde. Su recogida está prevista para las 22:40 en la Iglesia de la Esperanza. Estará acompañada por la Banda de Música Municipal de Puebla del Río.

En este año se celebra el 25 aniversario de la coronación canónica de Ntra. Sra. de la Esperanza.

Lee más aquí.

María Santísima en su Soledad Coronada / Clara Carrasco

La virgen saldrá desde la ermita de La Soledad a las 19:00 y entrará en la carrera oficial a las 20:15. Está prevista su recogida a las 23:15 en la Ermita de La Soledad. Irá acompañada por la Asociación Musical Álvarez Quintero de Utrera.

Durante la Guerra Civil, en julio de 1936, la hermandad sufrió la pérdida de la imagen, que fue reconstruida en 1937 por el escultor sevillano Antonio Castillo Lastrucci. Sigue leyendo aquí.

Nuestra Señora de los Milagros. / Clara Carrasco

Saldrá desde la Parroquia de La Concepción este sábado a las 19:10 y entrará en carrera oficial a las 20:20, con una previsión de recogida a las 00:15. Irá acompañada por la Banda de Música María Santísima de la Victoria, 'Las Cigarreras', de Sevilla.

Según la tradición, la Virgen fue hallada en la costa y desde entonces se convirtió en guía espiritual de los marineros y consuelo para los palermos. Lee más.

Ntra. Sra. de las Angustias Coronada / Clara Carrasco

Sale a las 19:15 desde la Ermita de La Soledad. Entrará en la carrera oficial a las 20:25 y se recogerá a las 23:40. Irá acompañada por la Banda de Música del Maestro Tejera de Sevilla.

La Virgen fue proclamada Patrona de Ayamonte en 1756, y su Hermandad se constituyó oficialmente en 1875. Entre sus hitos más destacados se encuentran su participación en la Procesión Magna Mariana de 1954. Lee más sobre la Señora de Las Angustias Coronada aquí.

Ntra. Sra. de la Bella Coronada / Clara Carrasco

Sale desde la Capilla Jesús del Calvario y entra en carrera oficial a las 20:30. Se recogerá a las 00:25. Irá acompañada por la Escuela Municipal de Música de Lepe.

Nuestra Señora de la Bella volverá a pisar las calles de Huelva después de más de 70 años, y después de su coronación canónica en 1992

Sigue leyendo más sobre La Bella aquí.

Ntra. Sra. de Montemayor / Clara Carrasco

Sale a las 17:30 desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y entra en la Gran Vía a las 20:35, con una previsión de recogida a las 1:30. La acompañará la Banda de Música Santa Ana de Dos Hermanas.

La devoción se remonta al siglo XIII y ha inspirado a artistas como Juan Ramón Jiménez o Joaquín Sorolla. Sigue leyendo aquí.

Ntra. Sra. de la Cinta / Clara Carrasco

Saldrá de la parroquia de San Pedro a las 19:35 y entrará en la carrera oficial a las 20:40. Se recogerá a las 23:50 y estará acompañada por la Banda Sinfónica Municipal de Huelva.

En el siglo XX, destacan eventos como su nombramiento como alcaldesa honoraria en 1954, la coronación en 1992 y la visita del Papa Juan Pablo II a Huelva. Lee más sobre la patrona de los onubenses aquí.