Aspirantes a docentes de Huelva exigen "una bolsa más justa" en las oposiciones del 2024

Un grupo de futuros docentes del sistema de educación pública de Andalucía, tanto de Primaria como de Secundaria y Bachillerato, ha comenzado un proceso de recogida de firmas para frenar "la incertidumbre y las situaciones injustas" que pueden resultar del proceso de oposición extraordinaria que se llevará a cabo en el año 2024.

Estos futuros docentes son aspirantes, es decir, personas que han aprobado una oposición ordinaria anterior, pero que se quedaron sin plaza y que, por tanto, se han ganado el derecho a estar en bolsa de trabajo y a ser llamados para cubrir sustituciones.

No obstante, para el próximo 2024, la administración tiene previsto un nuevo examen de oposición, de carácter extraordinario (y de menor número de partes y dificultad), tras cuya finalización la bolsa de trabajo se reordena. El problema, explican, reside en que aquellas personas de este colectivo de aspirantes que no superen este examen (recuerdan que muchos de ellos tienen las dos últimas oposiciones celebradas aprobadas), bajarán cientos de puestos en bolsa, siendo superados, por ejemplo, por personas que se presentarán por primera vez en su vida a una oposición a la citada convocatoria de 2024.

Ello haría que sus oposiciones aprobadas anteriormente, con el sacrificio que ello supone, "no hubieran servido para prácticamente nada y no tuvieran opción de acceder a la función docente". Cabe resaltar que el procedimiento selectivo extraordinario previsto para 2024 se enfoca particularmente en los interinos (que son docentes sin plaza pero que han sido llamados para cubrir vacantes o sustituciones).

En este sentido, el tiempo de servicio de estos profesionales contendrá un peso considerable, lo cual limitará el acceso a plazas, ya de por sí de menor cuantía que en procesos ordinarios, para aquellos aspirantes sin experiencia previa ya pertenecientes a la bolsa desde 2023 o anteriores convocatorias.

Si se mantiene el procedimiento selectivo extraordinario de 2024 tal y como se prevé actualmente, los aspirantes a interinidad que ya se encuentran en bolsa se verán en la necesidad de presentarse a dicho examen con la única posibilidad y necesidad de mantener su posición en bolsa, con la siempre posible situación de que, en caso de suspender, su ya de por sí precaria situación en bolsa empeore.

Si a todo ello añadimos la entrada de nuevos aspirantes en bolsa en el procedimiento selectivo de 2024, es evidente que la ya desafiante situación para alcanzar una posición de interinidad se agravará. “Queremos reivindicar nuestro derecho a contar con el mantenimiento de nuestra posición en bolsa hasta la celebración del siguiente proceso selectivo ordinario, tal como se ha establecido en las convocatorias de oposición anteriores. Este enfoque fomentaría la rotación en la bolsa en el segundo año, mejorando así nuestras posibilidades de acceder a las aulas”, manifiestan desde el colectivo de aspirantes.

"Cada vez que hay oposiciones las bolsas se reordenan. Como se convocan cada dos años, las personas que aprueban sin plaza tienen que esperar a ser llamadas. Las bolsas en este momento están muy saturadas, por ello, para una persona que no tiene tiempo de servicio es complicado acceder el primer curso. No obstante, para el segundo año se empieza a entrar. Esto ocurre desde el Covid, ya que antes resultaba sencillo acceder a los centros tras aprobar la primera convocatoria. Ahora, en cambio, hay que esperar al siguiente año", cuenta a este periódico uno de los portavoces del colectivo en Huelva.

Sin embargo, con la convocatoria de oposiciones extraordinarias en 2024, el próximo curso volverá a ser complicado para los futuros docentes, "porque es como si los que aprobaron en la anterior convocatoria con buena nota tuvieran que volver a esperar como en el primer año, ya que la bolsa apenas se moverá. Algo injusto, porque muchas de esas personas que tendrán que seguir esperando tienen dos oposiciones aprobadas de manera consecutiva, las del 2021 y 2023", lamenta.

Así, con esta recogida de firmas que inicia ahora esta plataforma de docentes de toda Andalucía, "se está pidiendo que se respete el puesto en bolsa que emana del 2023 para que, de esta manera, el próximo año la bolsa pueda moverse y haya gente que tenga opción de trabajar. Esta es la antesala para pedir que en un futuro una persona que apruebe la oposición, tenga la nota respetada para la siguiente convocatoria".

En el caso del portavoz onubense, por ejemplo, aprobó en 2021 con un 7 y no entró porque tenía por delante a cientos de personas que accedieron por bolsa extraordinaria durante el Covid y que están ya en bolsa de trabajo por delante de él de por vida. "Esas personas no tienen ya que aprobar el examen por su experiencia previa en centros. Solo necesitan firmarlo. Sin embargo, yo tengo una oposición aprobada y se me exige, además, aprobar la siguiente. Es decir, hay personas que no han aprobado nunca una oposición y no se les va a pedir que aprueben, mientras que a otros muchos se nos está exigiendo simplemente para mantener puesto en bolsa, ni siquiera para subir, solo que aprobemos. Queremos que a nosotros, al menos, nos respeten el puesto en bolsa tras la convocatoria extraordinaria de 2024 para poder tener el derecho de acceder a la docencia. Un derecho que ya nos hemos ganado aprobando una oposición, y en muchos casos más de una", aclara.

¿Qué pide este colectivo de futuros docentes?

Solicitan el no movimiento de bolsa en la convocatoria de estabilización de 2024, donde se permita la entrada de nuevos aspirantes a la bolsa, pero que su posición quede detrás de los aprobados de dos partes de examen y de una parte de examen en 2022 o 2023, al tratarse de un proceso de diferente naturaleza en sus pruebas.

Además, requieren que el orden de bolsa respete la posición de los interinos actuales, así como de los aprobados de las pruebas primera y segunda en el proceso selectivo de 2022 y 2023, y de los aprobados de la parte primera de dicho proceso.

Igualmente, piden que la posición en bolsa de los aprobados en la convocatoria de 2022 y 2023 (ambas partes del examen, o de una parte de examen) se mantenga intacta en caso de que los aspirantes a interinidad que ya forman parte de la bolsa no aprueben el examen de oposición de 2024 o decidan no presentarnos al mismo.

Más de 1.000 firmas en pocos días

En pocos días, se han recogido más de 1.000 firmas y los grupos de WhatsApp creados no paran de engrosar el número de integrantes.

El objetivo, en un primer momento, es alcanzar las 1.500 firmas y reclamar las mejoras junto con sindicatos y la Consejería de Desarrollo Educativo. "Ya estamos cerrando las primeras citas y reuniones con los principales sindicatos de educación como son Ustea, UGT y CSIF".

Puedes firmar aquí.