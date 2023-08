El colegio del Ensanche Sur de Huelva abre en dos semanas con más de 50 alumnos

Medio centenar de alumnos desfilarán a partir del próximo 11 de septiembre por los pasillos del recién construido colegio del Ensanche Sur de Huelva –el centro será bautizado con otro nombre en los primeros meses–. Serán los primeros en hacerlo después de que esta demanda educativa histórica vaya a ser una realidad al inicio del curso académico 2023-2024.

Un total de 53 estudiantes, según han confirmado a este diario desde la dirección del centro, han formalizado ya su matrícula en el nuevo centro educativo del barrio de Pescadería, correspondiendo ocho de ellos a Infantil de tres años y trece a Infantil de cuatro y cinco años (cuatro y nueve, respectivamente). El resto de los estudiantes se reparten entre los seis cursos de Educación Primaria: siete en Primero, cuatro en Segundo, otros cuatro en Tercero, ocho en Cuarto, cinco en Quinto y cuatro en Sexto.

El proceso de matriculación se inició en marzo y experimentó un repunte en los meses de verano, con una docena de alumnos más (un 30% más que antes del período estival). En este sentido, el director del centro, Miguel Ángel Vázquez, confía en que, una vez comience septiembre, la matriculación vuelva a tener un repunte.

Vázquez llega a la dirección del nuevo centro tras una década en el colegio rural Adersa Uno de Fuenteheridos, por lo que aúna gran experiencia trabajando con clases con un reducido número de alumnos que aprenden en grupos mixtos. Explica así que la metodología que seguirá el centro educativo es la del "aprendizaje basado en proyectos", en la que "los objetivos se fijan por ciclo y los libros son un apoyo para alcanzar los mismos". Con unas herramientas y procedimientos metodológicos a la vanguardia, este centro educativo persigue la excelencia en el aprendizaje de unos estudiantes que estarán agrupados en las aulas por ciclo educativo. Por tanto, "por ejemplo, alumnos de Primero y Segundo de Primaria trabajarán y convivirán juntos", expone Miguel Ángel Vázquez.

A este respecto, el directos asegura ser un gran defensor de estos grupos mixtos porque "favorecen la diversidad, así como una atención más personalizada". De hecho, subraya, "se consiguen grandes resultados académicos y personales con esta metodología", toda vez que pone de manifiesto también "el importante número de estudiantes de educación especial con el que contaremos".

En lo que se refiere a las actuaciones en el centro del Ensanche Sur, conviene apuntar que todas las obras están finalizados y el colegio está preparado para funcionar.

No obstante, aún queda buscar una solución para el comedor, para cuyo servicio no hay una empresa que se haya decidido a hacerse cargo del mismo. "Estamos a la espera de una empresa que quiera ofrecer el servicio y, si no aparece, funcionaríamos este año con catering", señala Miguel Ángel Vázquez.

Entre sus espacios hay nueve aulas polivalentes de infantil con capacidad para 225 niños y niñas de este nivel educativo, con sus correspondientes aseos, zonas de juego exteriores y espacios comunes; y 18 aulas polivalentes de primaria para 450 escolares, aula de educación especial con aseo adaptado, aula de pequeño grupo y taller de música.

Como espacios comunes, el centro dispone de sala de usos múltiples, biblioteca, zona para recursos, gimnasio con vestuarios, comedor, cocina, aseos para los estudiantes, un almacén general y los cuartos para instalaciones y limpieza. En el área de administración se localizan los despachos de dirección y jefatura de estudios, la sala y aseos para docentes, la conserjería y reprografía, la secretaría y archivo y otra sala para la asociación de padres y madres del alumnado y del propio alumnado.

En el exterior se ha dispuesto un porche, zonas de juegos, dos pistas polideportivas, área ajardinada, huerto y superficie para estacionamiento de vehículos, hasta sumar una superficie construida total de 4.308 metros cuadrados. Asimismo, se ha dejado un área de reserva superior a los 1.200 metros cuadrados para futuras ampliaciones.

Algunas de las ideas futuras del director del centro pasan por la puesta en marcha de aulas exteriores o por la creación de un aula de robótica, aquella que se sirve de la creación y puesta en funcionamiento de prototipos robóticos para desarrollar competencias de valor pedagógico. Habilidades como la creatividad o una mayor autoestima son algunos de los aspectos que trae consigo esta práctica en la escuela.

En cualquier caso, el reducido número de alumnos obliga al centro educativo a dejar, al menos en los primeros años, un gran número de aulas vacías. Por tanto, en aras de ahorrar en energía, el colegio del Ensanche Sur colocará macetas que marquen los límites de las aulas operativas, de manera que la parte del centro que no esté en uso no se pondrá en marcha aún.