Casi 400 estudiantes se presentan a la fase de acceso de la Selectividad Extraordinaria en Huelva

Este martes han comenzado los exámenes de la convocatoria extraordinaria de la Selectividad en Huelva, a la que están convocados 710 onubenses hasta el próximo 13 de julio. Es la tercera vez que la prueba extraordinaria (que realizan alumnos procedentes de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior) se lleva a cabo en julio para adelantar los procedimientos de admisión a las universidades. Para los alumnos que se presentan estos días a los exámenes, la Universidad de Huelva ha habilitado tres sedes, dos en el Aulario Paulo Freire del Campus del Carmen y otra en Aracena, en el IES San Blas. En el campus onubense, además, al igual que en la ordinaria, cuentan con un aula de relajación donde los jóvenes pueden aliviar el estrés antes de enfrentarse a los exámenes.

En la primera jornada, "todo ha transcurrido con total normalidad y sin ninguna incidencia, en unas pruebas a las que los alumnos concurren ya más tranquilos que en la convocatoria ordinaria", explicaba Ángela Sierra Robles, vicerrectora de estudiantes de la UHU.

Un total de 396 estudiantes de los 410 preinscritos, se han presentado el primer día a la fase de acceso de la PEvAU. Una primera jornada en la que no se han cumplido los pronósticos en los exámenes. Muchos estudiantes esperaban otro gran clásico en el examen de Lengua Castellana y Literatura como ocurrió en junio con Federico García Lorca y La casa de Bernarda Alba, pero no ha sido así.

Los alumnos se han encontrado con un fragmento del la obra El cuarto de atrás, de la salmantina Carmen Martín Gaite (1925-2000), en el primer examen de la jornada, lo que ha cogido por sorpresa a más de un estudiante. Además, han tenido que seleccionar como tema de desarrollo entre la poesía del grupo poético del 27, la novela desde 1939 hasta los años 70, el teatro desde principios del siglo XX hasta 1939 o la novela desde 1975 hasta nuestros días.

Sin embargo, en la prueba de Historia no se han producido grandes sorpresas. El país se encuentra inmerso en plena campaña electoral, por lo que no ha resultado extraño comprobar que uno de los temas que los estudiantes podían elegir para desarrollar haya sido el de los gobiernos democráticos (1979-2000). Como anécdota, en esta ocasión no ha habido ni rastro de la dictadura de Primo de Rivera. Su presencia hubiera resultado poco seria, teniendo en cuenta que este tema ha caído durante cinco años consecutivos en la convocatoria de junio, incluida la de este año.

El primer día terminaba con el examen de Lengua Extranjera correspondiente a la fase de acceso. La prueba continuará este 12 de julio con la etapa de admisión, a la que, dicen desde la Onubense, "este año se ha presentado más estudiantes, siendo unos 300 los matriculados"

Durante la jornada de este miércoles se ha citado a los alumnos que vayan a examinarse de la troncal general de modalidad, a elegir de entre Fundamentos del Arte II, Latín II, Matemáticas II y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II. Además, el calendario PEvAU contempla la celebración de los exámenes de las Pruebas de Admisión de Griego II, Física e Historia de la Filosofía. La tercera y última jornada está destinada a materias como Dibujo Técnico II, Cultura Audiovisual II, Biología, Lengua Extranjera de la fase de admisión, Diseño, Geografía, Química, Artes Escénicas, Economía de la Empresa, Geología o Historia del Arte. Y por la tarde, están previstos los exámenes de coincidencia horaria.

Según el calendario, la publicación de las calificaciones serán el 19 de julio y el plazo de solicitud de revisión de calificaciones, del 20 al 24 de julio.

Para esta convocatoria extraordinaria la Universidad de Huelva ha contado con 4 vocales para corregir los exámenes de Lengua, Historia e Inglés; 3 para Matemáticas 2, Matemáticas Aplicadas, Biología y Química; 2 para Filosofía y uno para el resto, siendo 12 en total.

La nota máxima que se puede alcanzar en la fase de acceso es de diez puntos y la puntuación obtenida, junto a la media de Bachillerato, configuran la nota de acceso que se calculará ponderando el 40 % de la nota de la PEvAU y el 60 % de la calificación de Bachillerato. Por su parte, en la Fase de Admisión, que es voluntaria para subir nota, los estudiantes se pueden examinar de hasta cuatro disciplinas, aunque únicamente se computará la nota de las dos más favorables para el o los grados elegidos. Las notas podrán consultarse desde el 19 de julio por la tarde a través de la página web de la UHU.

La Selectividad se adelantará en 2024

Por otro lado, la vicerrectora de estudiantes de la Onubense, Ángela Sierra ha aprovechado el inicio de la PEvAU extraordinaria en Huelva para mostrar su "satisfacción" por la aprobación del Decreto ley para que en el curso 2023-24 se adelante una semana las fechas de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEBAU) y propiciar así que el alumnado andaluz concurra en igualdad de oportunidades a las fases de adjudicación de plazas de todas las universidades públicas de España. Así, se celebrará las pruebas de acceso a la universidad los días 4, 5 y 6 de junio de 2024 en la convocatoria ordinaria y los días 2, 3 y 4 de julio en la extraordinaria.