"Me hace especial ilusión representar a la estrella que guía a los Reyes Magos"

La bailaora y presidenta de la Peña Flamenca El Higueral, Cristina Ceballos, será la encargada de encarnar a la Estrella de la Ilusión en este año 2019. De esta manera, mañana realizará el tradicional recorrido por las calles de Huelva junto a los Reyes Magos para repartir magia e ilusión entre los más pequeños.

–¿Qué supone para usted representar a la Estrella de la Ilusión en su ciudad?

–Para mí es un sueño. Cuando el Ayuntamiento me hizo llegar su interés para personificar a la Estrella de la Ilusión me llené de felicidad y entusiasmo. Me siento muy afortunada de poder representar este papel en el día más especial del año para cualquier niño.

–La petición del área de Cultura le llegó de imprevisto

–No me lo esperaba. De hecho, mucha gente me preguntaba, incluso, si me había inscrito para ello, pero la verdad es que no. Contactaron conmigo un poco antes que con los Reyes Magos porque el vestuario mío requería algo más de tiempo de preparación.

–De los actos programados para mañana, ¿cuál despierta en usted una mayor atracción?

–No sabría decantarme por uno solo. La visita al hospital y al asilo va a ser bastante conmovedora y entrañable. Estoy segura de que estar con los niños hospitalizados y los mayores me va a tocar bastante el alma. Por otro lado, he de confesar que estoy muy nerviosa por la cabalgata, ya que es un momento con el que llevo soñando desde hace tres días.

–¿Cómo habéis planificado la jornada de mañana?

–El día de mañana va a ser muy ajetreado y bonito por la cantidad de compromisos que tenemos. Los tres Reyes Magos y yo hemos sido citados a las 07:00 en la Casa Colón para ir, junto a los pajes y toda la comitiva para hacer un recorrido que integra los hospitales, las hermandades, el Santuario de la Cinta y el asilo. Por tanto, tenemos una gran ruta por delante.

Estos actos concluirán a las 14:00 y, posteriormente, nos dirigiremos al Centro Social Los Desniveles para comenzar el itinerario que seguirá la cabalgata. Estoy muy ilusionada por ver la sonrisa de todos los niños onubenses durante nuestro trayecto.

–¿Qué cree que hace mágica la figura de la Estrella de la Ilusión en la cabalgata?

– Mi papel representa la ilusión que ilumina a los Reyes Magos de Oriente, la que los guía para acudir a los hogares a dejar los regalos. Igualmente, es la figura que abre el espectáculo de las cabalgatas. Por este motivo, lo que voy a intentar es transmitir ilusión desde la primera carroza, pues todos los chicos esperan con ansiedad este inicio del desfile. Puedo asegurar que va a ser una carroza viva, de sonrisas y de mucha felicidad.

–Habrá recibido numerosas peticiones de personas que quieren vivir con usted este día tan emotivo, ¿quiénes serán los pajes que acompañen a la Estrella de la Ilusión?

–Ojalá pudiera llevar a todos los que quieren disfrutar este día conmigo. Las estrellitas que me acompañarán serán mi hermana, mi prima y 4 alumnas de la escuela de flamenco donde imparto clases. Soy profesora de baile y he optado por seleccionar a algunas de las chicas más mayores de la Peña Flamenca El Higueral.

Además, he querido que mi hijo pequeños me acompañe y sea partícipe de este día tan importante para mí. Todas estas personas que estarán conmigo están muy ilusionadas por este día.

–¿Cómo han sido los primeros días de convivencia y preparación con sus Majestades?

–Con los Reyes Magos he congeniado muy bien. Uno de los motivos se debe a que sentimos lo mismo, pues todos estamos alucinando aún con esta oportunidad tan bonita que nos han brindado. Hemos compartido varios momentos y todos coincidimos en que estamos muy impacientes por la llegada de mañana.

–Como Estrella de la Ilusión, ¿qué deseos tiene para los onubenses en este año 2019?

–Sobre todo, deseo trabajo, salud y amor. Puede parecer un tópico, pero es muy cierto que, cuando estas cosas se tienen, el resto no representan importancia alguna. Por otro lado, como deseo personal me gustaría que fuéramos más personas y nos alejemos un poco de las redes sociales y el postureo, pues creo que dañan bastante a la sociedad.

–En la noche más mágica del año, ¿qué mensaje tiene para los más pequeños?

–A los niños y niñas onubenses les pido que sean muy buenos y se porten muy bien con sus padres y madres. También les digo que compartan lo que tengan, pues compartir es uno de los valores más bonitos. Por último, espero que no se acuesten muy tarde, porque cuanto antes se acuesten, antes se levantan para ver lo que los Reyes Magos han dejado en el árbol de Navidad.