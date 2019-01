"Deseo que haya mucho trabajo y creo que será un año maravilloso para Huelva"

El director de Hispanidad Radio, Juan Infante, encarnará este año al Rey Melchor en Huelva. Mañana, a partir de las 17:00, estará junto a Gaspar y Baltasar en la Plaza de la Constitución para recoger en persona las cartas de los niños onubenses.

–¿Qué significa para usted ser Rey Mago en Huelva?

–Algo impresionante, algo que cualquier onubense, cualquiera que quiera a Huelva, quisiera hacer. Uno se pone nervioso nada más pensarlo, que me hayan elegido, que entre tantos haya sido yo el afortunado. Es una cosa maravillosa, seguro que lo viviré intensamente y será inolvidable.

–Ya tuvo la oportunidad de vivir una experiencia parecida cuando fue Rey Mago en su barrio, La Hispanidad

–Sí, fui Rey Mago en La Hispanidad. Pertenezco a la asociación de vecinos desde hace veintiséis años, soy vocal de comunicación y de ahí que lleve la emisora, que en febrero cumplirá treinta y tres años. Ser Rey Mago entonces fue una cosa tremenda, muy bonito.

Fue muy emotiva la vivencia de llevarle caramelos a las personas mayores, muchas de ellas no pueden salir de sus casas y subimos a sus pisos y les llevamos un detallito e incluso regalos de parte de su familia, y ver a los niños, los felices que se sienten cuando reciben un regalo de sus Majestades, fue impresionante. Yo que he vivido esto ya me estoy imaginando lo que va a pasar estos días.

–En aquella ocasión se trasladó por el barrio montado en caballo

–Me tocó ir en caballo y ahora lo haré en una carroza. La experiencia de ir a caballo fue muy bonita. Las calles del barrio de La Hispanidad casi todas son peatonales, no circulan los coches, y es la única manera de hacer todo el recorrido por la barriada. Fue una vivencia que se la recomiendo a todos.

–Le ha tocado encarnar a Melchor, ¿es su Rey Mago favorito?

–En La Hispanidad a Baltasar, fue muy especial, pero todavía tengo el recuerdo de la pintura en la cara, y en la ropa. Me ha gustado que me haya tocado Melchor. Es el primero, el que va abriendo la cabalgata, el que esperan los niños con mayor ilusión, su primer regalo, sus primeros caramelos. Parece que no asusta tanto, según me cuentan los niños... Me ha hecho mucha ilusión ser Melchor.

–No hay mejor forma de comenzar el año

–Es impresionante. No hay mejor forma de comenzar 2019 y de terminar 2018, año en el que Hispanidad Radio recibió la Medalla de Huelva y ahora llega este reconocimiento que se me hace a mi labor, llevo toda la vida vinculado a la emisora del barrio y una de las cosas más importantes es que te reconozcan tu trabajo, ya no sólo por el trabajo realizado y la satisfacción de estar en esta emisora sino el compartido con otros compañeros.

Algunos que han pasado por Hispanidad Radio están trabajando en otros medios y empresas de comunicación, han hecho sus prácticas e iniciado su trabajo en Hispanidad Radio, que ha hecho un poco de escuela y de apoyo para su profesión futura, de eso estoy muy satisfecho.

–¿Qué no faltará en las alforjas de este Rey Melchor?

–No faltará de nada. De hecho hemos pensado los tres Reyes que como Huelva se ha portado tan bien, es tan mágica, llevaremos regalos y juguetes, que vamos a poder ofrecer en la misma cabalgata y, sobre todo, mucha salud, creo que me voy a emocionar mucho cuando visite los hospitales, por eso no va a faltar esa salud, ánimos a las familias y apoyo a los enfermos. No va a faltar nada, iré supercargado porque es una ilusión muy grande y no puede faltar nada.

–¿Cómo espera que será el 5 de enero?

–He mirado el tiempo que hará en Huelva y va a ser espléndido, mucho sol, buena temperatura y espero que disfruten todos durante el recorrido de la cabalgata por Huelva, que nos reciban en los distintos centros de mayores y residencias con cariño, que es el que vamos a demostrar a todos, que lo pasen genial, que Huelva disfrute, ver las calles llenas de gente y que lo pasen bien como lo voy a pasar yo.

–¿De quién estará acompañado?

–Entre mis pajes estará gente de la radio, de mi familia y un oyente, Mario, en representación de todos ellos. De la radio, de cuando empezamos con la emisora, irá Iván Infante, compañero de Onda Cero, e Isa Almendral, y de mi familia, mi mujer, Menchu; Juanma y su novia, así como locutores actuales de la emisora.

–¿Qué le hace más ilusión?

–Como medio retransmitimos cada año el recorrido de los Reyes Magos por las residencias y los hospitales y tenemos que contarles a los oyentes cómo lo viven las personas que reciben a los Reyes en los distintos lugares y yo me emociono, creo que estar ahí viviendo eso en persona y poder darles mi apoyo y un poco de esperanza será lo más bonito, que tengan ilusión con nuestra visita.

–¿Qué desea para Huelva y los onubenses para este 2019?

–Que haya mucho trabajo, a Huelva le hace falta trabajo, creo que va a ser un año maravilloso para Huelva, además de salud para todos, que las personas que están enfermas se recuperen y, sobre todo, mucha alegría, cordialidad en las familias, que se lleven bien, que haya paz en el mundo y que la vida la hagamos entre todos más bonita.