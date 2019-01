“Va a ser una experiencia muy bonita que no se me olvidará en la vida”

El presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Huelva (Bareca), Rafael Acevedo, encarna este año al rey Gaspar. Este joven empresario onubense derrocha cariño, simpatía y solidaridad que se refleja en la campaña del juguete que desarrolla la asociación que preside.

–¿Le hacía ilusión ser Rey Mago?

–Por supuesto. Es una cosa que tenía en mente desde hace tiempo y en definitiva es la ilusión de mi vida. Para mí es un gran honor, que me llena de alegría.

–¿Cómo recibió la noticia?

–Fue a través del alcalde y me dio una gran satisfacción.

–Habrá recibido muchas felicitaciones y apoyos.

–Sí, he recibido muchas felicitaciones, lo cierto es que sí. Todo han sido felicitaciones. Toda mi familia está viviendo unos momentos muy felices.

–¿Está satisfecho con ser el rey Gaspar o le hubiese gustado ser otro mago?

–Mi rey preferido siempre ha sido Baltasar pero estoy satisfecho con encarnar a Gaspar. Con cualquiera de ellos me conformo. Lo importante es ser uno de ellos. Voy a encanar a uno y me produce mucha ilusión.

–Le noto muy entusiasmado

–Lo cierto es que sí. Es un orgullo ser Rey Mago, ya que no todo el mundo tiene esa posibilidad. Cada año solo son tres personas las elegidas, cuatro con la Estrella de la Ilusión.

–¿Ser Rey Mago encierra un compromiso, no es así?

–Cierto. Es un compromiso y una responsabilidad, que muchas personas quieren para sí, porque en definitiva es un premio que te brinda tu ciudad. Creo que todo el mundo en la vida le gustaría ser Rey Mago.

"Mi mayor deseo en estos momentos es que ningún niño se quede estos días sin juguetes”

–¿Cómo va a vivir el día de la cabalgata?

–Lo he empezado a vivir desde el día que me nombraron Rey Mago, desde que recibí la llamada del alcalde. A partir de ahí todo ha sido júbilo y alegría. Mañana (por hoy) iré a la Casa Colón con mis pajes para el tema de los trajes y el día 4 estaremos en la puerta del Ayuntamiento para recibir las cartas de los niños.

–Me imagino que todo va a ser una experiencia inolvidable.

–Efectivamente. Va a ser un cosa que no se me olvidará en la vida, como me han comentado amigos míos que ya han vivido esta experiencia como mi compadre José Luis Camacho Malo, los hermanos Fernández Jurado, Francisco Urbano o Francisco Ramírez, por no citar más que éstos. Estoy muy agradecido de ser Rey Mago en la capital donde nací y vivo, y a la que siempre estoy a su disposición

–¿A quién le regalaría carbón?

–A nadie y menos a los niños. Este año ningún de ellos se va a quedar sin juguetes. Lo hacemos para derrochar ilusión, magia y para que ningún niño se quede sin juguetes y las personas mayores reciban nuestro cariño.

–Un mensaje para pequeños y mayores.

–Ese precisamente, que ningún niño se va a quedar sin juguetes. Desde la asociación que presido hemos hecho una campaña para que lo niños más desfavorecidos puedan tener el suyo. Este año lo tres Reyes Magos vamos a repartir ilusión, magia y muchos juguetes y caramelos.

–A sus compañeros de viaje que les diría

–Que disfruten al igual que yo. Son otras dos personas que se lo merecen, tanto Melchor (Juan Infante), una persona muy luchadora en el mundo de la comunicación, como Baltasar (Antonio Rivera) un diseñador floral de excelencia y de renombre en Andalucía.

–¿Cuál es su deseo final?

–Lo que he comentado con anterioridad, que ningún niño se quede sin juguetes, porque es muy triste que en estos días tan señalado no pueden tenerlos por falta de recursos.