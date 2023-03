Los clientes profesionales de Cepsa podrán invertir en proyectos medioambientales para compensar sus emisiones de CO2

Cepsa facilitará a sus clientes profesionales (transportistas, empresas con flotas de vehículos, etc.) la posibilidad de compensar las emisiones de CO 2 de sus repostajes mediante la inversión en proyectos de carácter medioambiental. Los clientes profesionales de Cepsa contarán con la garantía de que los certificados de compensación de CO 2 estarán avalados por una entidad externa acreditada, además de poder seguir la contribución en estos proyectos a través de una web.

En paralelo, Cepsa lanza una nueva tarjeta profesional, Starresa Zero, mediante la que sus clientes profesionales podrán compensar el 100% de las emisiones de cada repostaje de manera inmediata, ver en sus facturas la progresiva compensación de forma mensual e, igualmente, obtendrán un certificado que acredite la ejecución de este compromiso. Asimismo, esta tarjeta también ofrecerá ventajas para vehículos eléctricos, mediante descuentos en recargas eléctricas en la red de carga ultrarrápida que la compañía está desarrollando en sus estaciones de servicio, que en 2030 será la mayor red de recarga ultrarrápida en carretera en España y Portugal, con una ratio mínima de un cargador de 150 kW cada 200 kilómetros en las principales carreteras y vías interurbanas.Cedric Vigneau, director de Fleet Solutions & CRT de Cepsa, ha señalado “uno de los objetivos de nuestra estrategia Positive Motion es facilitar a nuestros clientes la descarbonización de su actividad. Para ello, vamos a ayudarles a reducir la huella de carbono de sus repostajes, mientras seguimos avanzando en la producción de moléculas verdes a gran escala y el despliegue de puntos de recarga eléctrica, que nos permitirán poner a su disposición distintas alternativas de movilidad sostenible: biocombustibles de segunda generación, hidrógeno verde y la mayor red de carga ultrarrápida de España y Portugal que estamos desarrollando”.Así, la compañía energética se convierte en un catalizador en el proceso de descarbonización de sus clientes profesionales, facilitando la compensación de su huella de carbono de una forma sencilla y directa. Por otro lado, la compañía está compensando las emisiones de sus clientes de gasóleo para calefacción durante este invierno.En su estrategia 2030, Cepsa quiere ir más allá de las cero emisiones netas (net zero) e ir más allá, permitiendo a los clientes y a la sociedad avanzar en la dirección correcta (Net Positive). La compañía ha establecido una ambiciosa hoja de ruta para recortar sus emisiones, situándose entre las compañías referentes de su sector. En concreto, en 2030, reducirá sus emisiones de CO 2 (alcance 1 y 2) en un 55% respecto a 2019, y aspira a alcanzar cero emisiones netas en 2050. En cuanto al índice de la intensidad de carbono de sus productos (alcances 1, 2, y 3), el objetivo de la compañía es reducirlo entre un 15 y un 20% en 2030.