La canalización para soterrar el cable de alta que condiciona el CEUS en Huelva "estará en verano"

Las canalizaciones para el soterramiento del cable de alta tensión que cruza la pista del CEUS deberían estar completadas en verano. Es un avance imprescindible para cumplir los plazos del proyecto, que debe estar terminado y operativo en noviembre. “El comienzo de la obra es inminente”. Así lo afirma la Junta de Andalucía. Es el horizonte con el que trabaja Tragsa, que es la empresa adjudicataria de las obras del gran complejo para ensayos de aviones no tripulados vinculado al INTA que Defensa construye en Moguer. En ese momento se podrá avanzar en el siguiente hito que será el desvío del cableado por el subsuelo. Actualmente las obras de la pista de despegue se cortan al llegar al tramo que sobrevuela el tendido. Por razones obvias no puede cruzar la zona de aterrizaje de drones y aviones no tripulados una línea eléctrica. El proyecto contempla que ese cable sea soterrado. Es indispensable. Ello implica la participación de la Junta de Andalucía y de Red Eléctrica de España como responsables y ejecutores de los trabajos necesarios. El complejo debe estar operativo en noviembre. Ambas se encuentran “en contacto permanente”, sostienen, para agilizar toda la tramitación necesaria así como el proyecto técnico para la intervención. En este sentido, fuentes de la Junta anticipan además que la propuesta de convenio para la actuación fue entregada el 11 de mayo, quedando a la espera de que “nos respondan en breve” para seguir avanzando. Una vez esté completa toda la parte técnica, el compromiso de Red Eléctrica es “realizar los trabajos con la máxima celeridad”.

Hasta el momento los trabajos realizados por Tragsa como empresa constructora han seguido el ritmo normal. El tramo de la pista que cruza la línea de alta tensión no ha impedido que el resto de la instalación avance. Para los trabajos tanto en la pista de rodaje como los edificios de servicios, hangares o mantenimiento no interfiere la parte que de momento permanece por rematar de la pista. No obstante, según se completan hitos en la finalización del proyecto se vuelve necesario acometer el punto crítico de la obra. Sin soterrar el cable de alta tensión que cruza la pista despegue no podrá entrar en servicio el CEUS.

El cable se encuentra en la zona norte de la pista de rodadura, que tendrá una anchura de 60 metros sobre una longitud entre los laterales del vallado de 300. En estos momentos hay un corte sobre la pista. Los operarios ha hecho su parte en los dos extremos hasta concluir ahí. Es necesario poder completar la canalización para unir los dos tramos para la nivelación y asfaltado final. Es un trabajo delicado por las exigencias técnicas que tiene un complejo de estas características. Luego le corresponderá a Red Eléctrica Española acometer la canalización de unos 500 metros a cada lado de la instalación junto a las torres específicas para su desvío bajo tierra.

La previsión del Gobierno a través del ministerio de Defensa es que el complejo esté operativo en el mes de noviembre. Así lo aseguró la secretaria de estado, Amparo Valcarce, en la visita que realizó a la provincia de Huelva para analizar la evolución del proyecto el pasado mes de marzo. En la inspección estuvo acompañada por el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, así como de los responsables del INTA e instituciones locales. El soterramiento de la línea de alta tensión fue uno de los asuntos clave que trataron ambos representantes de los gobiernos central y autonómico sobre el terreno. Villamandos ya anunció en ese momento los trabajos “de forma paralela con Red Eléctrica de España (REE) para el diseño del correspondiente estudio técnico-económico de viabilidad que exige la actuación”. La consejería destina para esta actuación una partida de de 1,5 millones de euros, con posibilidad de incrementarla si fuera preciso.