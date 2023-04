Galicia se adelanta a Huelva en el desarrollo de la industria aeronáutica asociada a los drones

El sector de la industria aeronáutica es uno de los negocios emergentes con mayor futuro. Su crecimiento ronda el 10% anual y se espera que para 2026 alcance una cifra de negocio superior a los 35.000 millones. Es un campo en clara expansión, sin techo por el momento y cuyo rendimiento sobre los territorios es más que evidente. De ahí que haya apuestas claras en diferentes puntos de España por su desarrollo.

Huelva tiene en el proyecto CEUS un valor seguro, una instalación dependiente del ministerio de Defensa a través del INTA, para posicionarse como referente en el sector. Se trata de un espacio de pruebas y ensayo único en Europa. Por sus peculiaridades técnicas no existe competencia posible. Las principales empresas del sector tienen sus ojos puestos en la inauguración prevista para el mes de noviembre. En Moguer se harán las pruebas. Ahora bien, alrededor de la industria aeroespacial se esta creando todo un tejido empresarial lleno de oportunidades. Y es ahí donde surge la gran competencia y el reto para Huelva.

Galicia se ha lanzado a una carrera firme y ambiciosa para atraer empresas e inversiones en el mundo de los vuelos no tripulados. La Xunta ha invertido ya cientos de millones de euros en su BFAero, una aceleradora de carácter vertical surgida en el contexto del programa Civil UAVs Initiative que busca promover el desarrollo de empresas innovadoras del sector aeronáutico gallego. Está abierta a todas las instituciones y empresas con interés en consolidar en este ámbito un ecosistema de innovación abierta. El programa provee de recursos financieros a los proyectos, ofrece asesoramiento y facilidades de todo tipo. Garantiza espacios, instalaciones y cobertura técnica a las pymes que quieran desarrollar sus iniciativas.

Después de que en la primera parte de plan, llevado a cabo entre 2015 y 2020, se invirtieran más de 164 millones de euros en 59 proyectos de I+D y que se haya anunciado un nuevo plan 2021-2026 que prevé contar con 540 millones de euros en financiación para otras 30 actuaciones, se espera que en los próximos dos años empiecen a ser realidad algunos de los proyectos de vehículos no tripulados financiados por la Xunta.

La iniciativa, promovida por la Xunta de Galicia, cuenta con la colaboración público-privada de empresas como Airbus, Telespazio, Avincis, Indra y Boeing, así como otras 70 pymes y centros de conocimiento del sector aeronáutico. Además, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Ciencia e Innovación también participan en la Civil UAVs Initiative. Todas las propuestas se han llevado a cabo el Centro de Investigación Aeroportada de Rozas (CIAR), en la localidad de Castro de Rei, en Lugo.

Entre los objetivos que el Gobierno de Galicia quiere conseguir con esta Civil UAVs Initiative se encuentran impulsar el crecimiento económico en la comunidad -generando empleo de calidad-, liderar el desarrollo tecnológico en sistemas no tripulados, atraer inversiones de empresas líderes, o comercializar los productos que finalmente se desarrollen a nivel nacional e internacional, todo ello desarrollando el Polo Aeroespacial de Galicia y generando riqueza en la comunidad.

En el camino no solo se han destinado recursos con objetivos finalistas como la financiación de proyectos o la compra de los mismos para su posterior desarrollo, sino que se las autoridades gallegas han sido capaces de crear un entorno profesional que nutra de personal cualificado así como ciclos formativos enfocados al sector como el máster en Operaciones e Ingeniería de Sistemas Aéreos no tripulados, iniciado en 2018 por las Universidades de Vigo y Santiago de Compostela; el grado de Ingeniería Aeroespacial, en la escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio del campus de Ourense de la Universidad de Vigo; y el ciclo Superior de Mantenimiento Aeromecánico, en el CIFP As Mercedes, de Lugo, con un espacio formativo en Rozas.

Huelva tiene la oportunidad de aprender de la experiencia gallega, apostando por construir alrededor del CEUS como polo de atracción todo en un entramado de oportunidades. De tal forma que el centro de ensayos de aviones no tripulados sea el estímulo para el despegue de la industria aeronáutica, como foco para la inversión en un campo con un futuro inmejorable.