Empleo en Huelva: Cepsa lanza más de 70 vacantes para jóvenes recién titulados este 2023

El programa de atracción de talento de Cepsa Challenging U, destinado a impulsar la carrera profesional de los recién graduados en distintas disciplinas, se consolida como uno de los programas más competitivos a nivel nacional, en el que jóvenes de diferentes procedencias y formaciones pueden comenzar su carrera laboral en una de las compañías líderes del sector.

Este 2023, la compañía va a incorporar a través de este programa a 78 jóvenes recién graduados en sus oficinas de Madrid y sus centros industriales de Andalucía, situados en Palos de la Frontera y San Roque (Cádiz). Además de un contrato indefinido y distintos beneficios sociales, podrán continuar ampliando su formación cursando un posgrado en Gestión Empresarial impartido por la Escuela de Organización Industrial (EOI), una de las mejores escuelas de negocio de España.

Una treintena de jóvenes, graduados en Derecho, Economía, Administración y Dirección de Empresas, Comunicación o distintas Ingenierías, que se han incorporado hoy a las áreas corporativas, comerciales e industriales de Cepsa, tendrán la oportunidad de sumarse a los diferentes proyectos que se desarrollan dentro de la compañía. Además, con el objetivo de impulsar la participación de talento femenino, la compañía ha seleccionado un 77% de mujeres en esta edición, y en su compromiso con la inclusión, ha incorporado un 10% de personas con discapacidad.

Durante el acto de bienvenida a esta nueva generación de Challenging U, Bettina Karsch, directora de Recursos Humanos de Cepsa, ha destacado: “Nuestro plan estratégico Positive Motion supuso también la redefinición de nuestros valores como compañía para hablar de cuidar a las personas y al planeta, trabajar juntos, apasionar a nuestros clientes o atreverse a emprender… Estoy convencida de que el talento joven que hoy se incorpora a nuestra compañía encarna muy bien estos valores y que su conocimiento, arrojo, innovación y compromiso nos ayudará a llevar a cabo la transformación que el sector necesita.”

Además, Cepsa quiere incorporar en los próximos meses a otros 48 recién graduados en todo tipo de titulaciones que cubran las necesidades tanto de sus unidades de negocio de Mobility and New Commerce, Commercial and Clean Energies, Energy Parks y Química, como de sus áreas corporativas (ESG, Finanzas, Tecnología, etcétera). La compañía busca personas proactivas con alto potencial, entusiasmo por el trabajo en equipo y comprometidas con la transformación energética. E igualmente mantendrá sus objetivos de diversidad e inclusión en esta convocatoria.

Impulso, acompañamiento y desarrollo del talento joven

La iniciativa Challenging U, puesta en marcha por Cepsa en 2015, se enmarca en el programa Talent Call, que además incluye otras iniciativas de la compañía como Welcome U y Developing U, todas ellas orientadas a la atracción, desarrollo y retención del talento joven.

Desde que Cepsa apostó por desarrollar el programa para graduados Challenging U, más de 250 jóvenes han formado parte de él, de los que más de un 70% ha consolidado su puesto en la compañía.Cepsa vela por la igualdad de oportunidades, identificando y desarrollando todo el potencial de las personas basándose exclusivamente en sus capacidades para el desempeño de sus funciones.