Estudiantes de Huelva se acercan al mundo laboral gracias a las prácticas profesionales de Cepsa

Como cada año, jóvenes universitarios de Huelva y el Campo de Gibraltar complementan sus estudios con prácticas de verano en las instalaciones de Cepsa en Andalucía. La realización de prácticas profesionales durante el periodo de estudio es esencial para que los alumnos puedan aplicar los conocimientos adquiridos en el mundo laboral, además de ganar experiencia y seguir aprendiendo.

Cepsa da opciones a alumnos y graduados de distintas áreas a realizar sus prácticas en la compañía englobando campos como la química, la ingeniería, la comunicación y relaciones institucionales, el derecho, la administración y finanzas, la seguridad y otros muchos.

Además, permite a los alumnos trabajar en un ambiente con diversidad cultural, de opiniones y formas de trabajar, creando una amplia red de contactos, conociendo y colaborando con otras áreas de trabajo que no son aquellas en las que se han formado. Es el caso de Maksym Hubchak, que, siendo becario en el departamento de Aduanas e Impuestos, incide en que “elegí Cepsa porque es una empresa que apuesta por el cambio y la evolución del planeta. Es un placer trabajar en una empresa cuya prioridad sea la sostenibilidad y la adaptación a los nuevos mercados. Con esta filosofía Cepsa crea muchas nuevas oportunidades para todos”

La compañía presentó en marzo de 2022 su plan estratégico Positive Motion, en torno al cual giran actualmente muchas de sus acciones. De este modo, los estudiantes en prácticas pueden trabajar en innovaciones comprometidas con la sostenibilidad y el medioambiente, observando y adquiriendo una serie de valores que van más allá de lo que ofrece la formación académica. Andrea Farinango, becaria en el departamento de Optimización, asegura: “Por mi parte ha sido una experiencia enriquecedora tanto en lo personal como en lo profesional, que me ha permitido abrirme a nuevos campos”.

Estos programas de prácticas no son solo beneficiosos para los estudiantes, sino también para la propia empresa que se nutre de jóvenes que ofrecen una visión nueva a los equipos de trabajo. “Mis superiores de departamento han delegado siempre responsabilidades en mí que me han permitido poder vivir una experiencia profesional completa, además de haberme sentido siempre escuchada y notar que han tenido en cuenta mis opiniones e ideas” comenta Belén, becaria en el departamento de Comunicación y RRII. Por su parte, María, becaria en operaciones, comenta que “Me dan mucha libertad a la hora de poder ir a ver cualquier montaje o desmontaje en el taller, y eso, en carreras como la mía, es de agradecer porque es donde se aprende realmente, metida en el tajo, como yo digo”, quien además añade “si pudiera no solo repetiría mis prácticas en Cepsa, si no que me gustaría quedarme trabajando aquí porque se aprende muchísimo, y más teniendo contacto directo con las plantas, como lo tengo yo”.

Otros becarios destacan de sus prácticas en Cepsa su funcionamiento. Alba Barragán, becaria en el Laboratorio, asegura que “me ha sorprendido mucho el funcionamiento de la empresa, las personas son muy cercanas y están muy pendientes de nosotros, para solucionarnos cualquier problema y explicarnos todo lo que necesitamos”. Incluso hay quiénes se encuentran repitiendo esta experiencia. “decidí volver a realizar las practicas tanto por el tipo de empresa, como por mi buena experiencia anterior. Soy ingeniera por lo que Cepsa es una empresa que es muy interesante para mí; también es muy grande y se pueden aprender muchas cosas distintas, nunca se termina de conocer todo. Por otra parte, decidí volver por la gente, todos son muy amables e intentan ayudarte lo máximo posible. Aunque no estoy en el mismo departamento que la vez anterior, el ambiente de trabajo es estupendo”, explica Nerea Carillo, becaria en el departamento de Protección Ambiental.

Cepsa como compañía apuesta y mira hacia el futuro, por ello busca el desarrollo, crecimiento y aprendizaje de las próximas generaciones de profesionales a quiénes, a través de su programa de prácticas, pretende ayudar a tomar contacto con el mundo laboral.