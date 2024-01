La alianza entre Cepsa y C2X dan a Huelva una ventaja tecnológica para atraer nuevas inversiones de energías limpias

El principal hub de metanol verde de Europa en el que se va a convertir Huelva tras la alianza entre Cepsa y C2X, filial de A.P. Moller Maersk, para construir una gran planta en el Puerto, colocan a la provincia onubense con una ventaja tecnológica frente a otras ubicaciones para que sigan llegando inversiones que apuesten por la generación y transporte de energías renovables.

En una abarrotada Casa Colón de la capital onubense, que acogía la presentación en España de este proyecto que ya se anunció en la cumbre del clima de Dubái hace poco más de un mes, tanto el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como el CEO de Cepsa, Maarten Wetselaar, y el de C2X, Brian Davis, destacaron la idoneidad de la ciudad de Huelva para desarrollar este proyecto que supone una inversión de hasta 1.000 millones de euros y la creación de 2.500 empleos directos e indirectos asociados.

En 2028 estará a pleno rendimiento la planta de metanol verde en Huelva, que se convertirá en la mayor de Europa y una de las cinco mayores del mundo, con una capacidad de producción anual de 300.000 toneladas, que evitará la emisión de hasta un millón de toneladas de CO2, convirtiendo a la provincia onubense, y a Andalucía, como referentes globales de la transición energética, suministrando energía sostenible para el transporte marítimo y aéreo y la industria química, entre otros sectores difíciles de descarbonizar.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que aseguraba que esta alianza entre Cepsa y C2X “convierten a Huelva en epicentro, en capital de la energía limpia, fundamentalmente de hidrógeno verde. Andalucía y Huelva tienen una ventaja tecnológica con respecto a otros territorios de Europa que nos permitirá atraer inversiones y capacidad productiva en los próximos años”.

Moreno aseguraba que “Andalucía ha tomado la decisión de ser líder en la generación de energía limpia y renovable y lo vamos a conseguir en esta legislatura, queremos ser líderes, no de España sino de Europa y queremos liderar todos los proyectos de hidrógeno verde”.

El presidente de la Junta agradecía a las dos multinacionales “la enorme apuesta que está haciendo Cepsa y C2X para que desde Huelva se pueda producir la energía que permitirá que el transporte marítimo no tenga esa elevada huella de carbono que desgraciadamente tenemos en estos momentos. Es una manera de luchar por la descarbonización, por luchar por la energía verde y limpia, en definitiva, un paso adelante en términos de progreso, de empleo y de lucha contra el cambio climático”.

“Para Andalucía no es un tema menor, es una de nuestras prioridades porque queremos ser un líder europeo de energía sostenible, creando riqueza y bienestar, No hay mejor fórmula de avanzar que la colaboración público-privada para afrontar las grandes transformaciones que vienen. Tenemos las mejores condiciones y tenemos que dotar de la mayor seguridad jurídica. Animo a los ayuntamientos a que sigan bajando la presión fiscal vinculada sobre todo a la actividad productiva, eliminando trámites administrativos y burocracia, porque es el único camino para avanzar”, señalaba Moreno que también solicitaba al Gobierno de España que modifique la planificación del Estado para la Red Nacional de Transporte Eléctrico y “reconozca las necesidades que tiene Andalucía. Es fundamental para aprovechar el potencial que tenemos. Hay que realizar las inversiones que nos corresponden para seguir avanzando”.

“Un paso firme en la carrera hacia las cero emisiones y no es casual que este proyecto nazca en Huelva, este enclave es la cuna de grandes proyectos pioneros que han transformado el mundo”, destacaba el CEO de Cepsa, Maarten Wetselaar, que señalaba que “la transición energética que tenemos ante nosotros y la lucha contra el cambio climático exigen la búsqueda de nuevas energías. No lo podemos fiar todo a la electrificación ya que casi la mitad del sistema energético no se puede electrificar y conviene recordar que más del 80% de la energía que se consume hoy proviene de los combustibles fósiles. El transporte marítimo y la gran industria como la química son actividades que necesitan de moléculas no eléctricas, y si quieren ser sostenibles necesitarán que sean verdes. Lo que hoy presentamos aquí es muy importante para el futuro, es el nacimiento de una nueva industria, la generación de un mundo en el que los barcos no realizarán ningún tipo de emisiones contaminantes”.

Para Wetselaar, “tenemos el socio ideal, C2X respaldada por AP Moller-Maersk, una de las navieras más grandes del mundo, tenemos una prometedora alianza que se puede aumentar en el futuro aquí en Huelva”.

“Cepsa sigue transformándose con celeridad”, añadía su CEO, “con el compromiso firme de llegar a ser una empresa mayoritariamente con combustibles sostenibles antes de que acabe esta década”.

Wetselaar concluyó asegurando que la nueva planta de metanol verde de Huelva “actuará como imán para el empleo de calidad. La transición energética debe ser justa y beneficiosa para todas las partes”, agradeciendo el apoyo de la Junta de Andalucía y de las administraciones provinciales, “nos sentimos acompañados y comprometidos con el desarrollo de Andalucía”.

Por su parte, el CEO de C2X, Brian Davis, aseguraba que “vemos una demanda creciente de metanol verde para ayudar a industrias como la marítima, la aviación y la química a alejarse de soluciones energéticas basadas en productos fósiles. España, y Andalucía en particular, tiene todas las condiciones para convertirse en un hub global de producción y distribución, queremos seguir trabajando con todas las administraciones involucradas y con socios como Cepsa en hacerlo realidad”.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, incidía en que “hoy es un día histórico para Huelva porque hacemos realidad un proyecto en el que llevamos trabajando muchos meses, tanto desde el Puerto de Huelva como desde Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Creemos en Huelva como creen Cepsa y Maersk”.

“Las grandes empresas saben que apostar por Huelva es una apuesta segura. Por esto estamos aquí, por la confianza y la seguridad que generan nuestra ciudad en los inversores. Huelva se convierte hoy en la capital verde del Sur de Europa. Nuestra ciudad inicia así el camino de su tercera revolución industrial. Un salto que le permitirá su mayor transformación económica, social y urbanística del último siglo”, concluía Miranda.