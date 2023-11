Airbus prueba en Huelva con éxito el control y repostaje aéreo de drones de manera autónoma

Huelva cuenta con unas instalaciones únicas en Europa para la experimentación y ensayos aeroespaciales. Prueba de ello es el interés que muestran grandes compañías multinacionales como Airbus eligiendo la provincia como el lugar idóneo para realizar novedosas pruebas aéreas en materia de defensa.

Sin ir más lejos, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) en El Arenosillo ha acogido con éxito el último vuelo de ensayos del demostrador Auto’Mate de Airbus. Una novedosa tecnología diseñada en España y que, por primera vez, permitirá que un avión cisterna, el A310 MRTT, realice el repostaje de combustible en vuelo a otros drones de manera completamente automatizada, además de guiarlos y controlarlos de forma autónoma, sin la actuación del piloto. El demostrador, que empezó a diseñarse por Airbus UpNext en enero del 2022, comenzará a evaluarse tras la última prueba definitiva realizada hoy en Huelva, para que sea una realidad, previsiblemente, en 2030.

“Solemos acoger casi a diario ensayos aeroespaciales pero este es un poco diferente por la tecnología que incorpora, ya que el transferir el control de vuelo de zona terrestre a un avión cisterna, es un avance grande y una maravillosa oportunidad de seguir con esta gran evolución aeroespacial”, ha destacado el director del INTA, Carlos Maestro.

Los técnicos de Airbus han estado trabajando en este ensayo desde hace una semana en Huelva y ha sido este martes cuando se ha llevado a cabo la última de las pruebas, volviendo a colocar a la provincia onubense en el mapa internacional de la innovación aeroespacial.

En este último ensayo, el A310 MRTT ha despegado desde las instalaciones de Airbus Defence and Space en Getafe y los drones desde el Inta en El Arenosillo. El lanzamiento del primer drone se ha producido alrededor de las 11:35, al que se han sumado posteriormente dos más. Estos tres han completado la operación junto a otros dos virtuales (cinco en total) con el objetivo de comprobar el funcionamiento de los algoritmos de control y localización en vuelo “tanto de manera real como simulada, gracias a la inteligencia artificial”.

Se trata de ‘Target drones’, construidos originalmente en Alemania para entrenamiento de pilotos militares. “Hemos utilizado un drone que ya existía y lo hemos usado para nuestro objetivo específico, por lo fácil que es modificarlo y volarlo. Una vez lanzado con control desde tierra, al alcanzar una altura y proximidad determinada al A3110, pasa a ser controlado por un ordenador del tanquero de manera autónoma”, explican desde Airbus UpNext.

Éxito del último ensayo de Airbus en el Cedea

Gonzalo Martín, responsable del demostrador Auto’Mate de Airbus UpNext, asegura que "estamos muy satisfechos, ya que hemos sido capaces de venir volando con el MRTT hasta la zona, probar los distintos sensores y tecnología que pretendíamos probar y transferir el control desde el tanquero a los drones en vuelo".

Estas tecnologías que están estudiando desde Airbus "van a permitir continuar con la automatización de los productos que tenemos actualmente en el campo de reabastecimiento en vuelo. Estamos actualmente haciendo la evaluación tecnológica para ver cuál es el estado de madurez que tienen estas tecnologías y en base a las conclusiones que obtengamos a partir de ahora iremos incluyéndolas progresivamente dentro de la línea de aviones de reabastecimiento en vuelo que tenemos dentro de la compañía".

El CEUS, a punto de estar operativo

En palabras del director del INTA, “El CEUS está casi operativo y la verdad es que será algo único en Europa. Huelva ya lleva 60 años siendo puntero en ensayos aeroespaciales y con el CEUS seguiremos creciendo, ya que las nuevas instalaciones permitirán la operación y el desarrollo de sistemas no tripulados de 30.000 kg, plataformas muy grandes. Es un paso más en el desarrollo de sistemas no tripulados”. Igualmente, ha adelantado que compañías como Airbus, estarán muy presentes. “Por las capacidades que ofrece el CEUS estamos seguros de que muchos de los proyectos de futuro de grandes drones o sistemas no tripulados elegirán esta base como lugar de desarrollo. Y esperamos que Airbus sea pieza fundamental".

Vinculación con la UHU

El director del Inta ha destacado la gran vinculación que existe con la Universidad de Huelva porque “es un caldo de cultivo muy importante, ya que aquí viene gente de tesis, así como de máster de drones y colaboramos en montones de proyectos”. En este sentido, la rectora de la UHU, María Antonia Peña, ha querido estar presente para mostrar el compromiso de la institución con este tipo de iniciativas. Un compromiso que se materializa a través de estudios como el Máster en Sistemas Aéreos Pilotados de forma Remota que ofrece la Onubense.